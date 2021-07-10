Son Dakika: 15 Temmuz bayramla birleşti mi? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?
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Son Dakika: 15 Temmuz bayramla birleşti mi? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

Son Dakika: 15 Temmuz bayramla birleşti mi? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?
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Son Dakika: 15 Temmuz bayramla birleşti mi? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek, uzatıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Peki, 15 Temmuz bayramla birleşti mi? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek?

Son Dakika: 15 Temmuz bayramla birleşti mi? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek, uzatıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Peki, 15 Temmuz bayramla birleşti mi? 2021 Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün sürecek? İşte detayları haberimizde…

SON DAKİKA: 15 TEMMUZ BAYRAMLA BİRLEŞTİ Mİ?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek. Kurban Bayrmaı tatilinin 9 gün sürmesi bekleniyor, 11 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021

Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021

Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021

Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021

15 TEMMUZ İLE KURBAN BAYRAMI TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ?

Vatandaşlar 16 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığını ve 15 Temmuz resmi tatili ile hafta sonu tatilinin birleştirilip birleştirilmediğini merak ediyor.

Şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak bilinen 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü için az bir süre kaldı.

2016 senesinde gerçekleşen darbe girişiminin ardından Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz'un üzerinden 5 sene geçti. 15 Temmuz bu sene Perşembe gününe denk gelmekte ve hafta sonu ile arasında 16 Temmuz Cuma günü bulunmakta. Resmi tatil günlerinde okullar ve bazı kamu kuruluşları tatil edilebiliyor.

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