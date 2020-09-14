Son dakika... 15 metrelik falezlerden düştü, sedyeye bağlanarak çıkarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... 15 metrelik falezlerden düştü, sedyeye bağlanarak çıkarıldı

Son dakika haberi... ANTALYA Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nun yanında bulunan falezlerden düşen Mehmet Türker (19), itfaiye ve polis ekipleri bağlandığı sedye çekilerek yukarı çıkarıldı.

Son dakika... 15 metrelik falezlerden düştü, sedyeye bağlanarak çıkarıldı
14.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:47

ANTALYA Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nun yanında bulunan falezlerden düşen Mehmet Türker (19), itfaiye ve polis ekipleri bağlandığı sedye çekilerek yukarı çıkarıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Atatürk Parkı içerisinde bulunan Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu'nun yanındaki falezlerde meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber açık hava tiyatrosundaki konsere gelen Mehmet Türker, falezlerin olduğu noktaya doğru ilerledi. Ot ve çalılık alanda ayağı kayan genç, 15 metre yükseklikten otluk alana düştü. Mehmet Türker'in düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 15 metre aşağıya düşen Türker'i kurtarmak için merdiven yardımıyla inerken, genci aşağıda sedyeye bağladı. Sarkıtılan halata bağlanan Türker, itfaiye ve polislerin birlikte halatı çekmesiyle yukarı çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin boyunluk taktığı Türker'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Vücudunda kırıklar bulunan Türker, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Sezen Aksu Fahriye Evcen Ozan Çolakoğlu
Spor Jose Sosa Gökhan Töre Fatih Terim Josef De Souza Ricardo Quaresma
Daha Fazla Çocuk Ankara Antalya Jandarma
Şu an buradasınız: Son dakika... 15 metrelik falezlerden düştü, sedyeye bağlanarak çıkarıldı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 09:52:46. #1.15#
title