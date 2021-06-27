Son dakika... 13 yaşındaki üvey kızı tarafından darbedilip bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü
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Son dakika... 13 yaşındaki üvey kızı tarafından darbedilip bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

Son dakika... 13 yaşındaki üvey kızı tarafından darbedilip bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı 13 yaşındaki üvey kızı tarafından İngiliz anahtarıyla darbedilip bıçaklandığı öne sürülen kadın yaşamını yitirdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı 13 yaşındaki üvey kızı tarafından İngiliz anahtarıyla darbedilip bıçaklandığı öne sürülen kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Reşadiye Mahallesi'nde yaşayan E.N.O. ile üvey annesi Z.O. (56), evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında E.N.O, üvey annesini İngiliz anahtarıyla darbedip bıçakladı.

Eve gelen baba İ.O, eşi Z.O'yu yerde hareketsiz bulunca durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Z.O'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Kadının cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Silivri'ye kaçan E.N.O, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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