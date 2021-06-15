Son dakika! 13 YAŞINDAKİ HÜSEYİN'İ DOĞUM GÜNÜNDE KAÇIRIP, ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS
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Son dakika! 13 YAŞINDAKİ HÜSEYİN'İ DOĞUM GÜNÜNDE KAÇIRIP, ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ADIYAMAN'da, 2 yıl önce doğum gününde kaçırılıp 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedi boş araziye atılan Hüseyin Nasrullah Çelik'in (13) katil zanlısı Murat Çekiç (36), yargılandığı davada müebbet ve 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ADIYAMAN'da, 2 yıl önce doğum gününde kaçırılıp 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedi boş araziye atılan Hüseyin Nasrullah Çelik'in (13) katil zanlısı Murat Çekiç (36), yargılandığı davada müebbet ve 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eşinden boşandıkan sonra 3 çocuğu ile yaşamaya başlayan Sabiha Tunç'un en küçük oğlu Hüseyin Nasrullah Çelik, 2019'da doğum günü olan 30 Temmuz günü Esentepe Mahallesi'ndeki evinden çıktı ve geri gelmedi. Meraklanıp, Hüseyin Nasrullah'ı aramaya çıkan ailesi sonuç alamayınca durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarından Hüseyin Nasrullah'ın son olarak mahallede market işleten Murat Çekiç ile olduğu belirlendi. 'Çocuk istismarı' suçundan sabıkalı olan ve kenti terk ettiği saptanan Çelik, 3 Ağustos 2019 günü Antalya'da yakaladı.

Gözaltına alınan Çekiç, sorgusunda Hüseyin Nasrullah Çelik'i 6 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini ise Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyü yakınlarındaki boş araziye attığını itiraf etti. Çekiç'in gösterdiği yerde cesedine ulaşılan çocuk toprağa verilirken, Murat Çekiç ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine konulan Murat Çekiç hakkında müebbet hapis cezası istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın bugün görülen karar duruşmasına sanık Murat Çekiç, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan sanık, masum olduğunu ileri sürerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti ise yargılama sonunda sanık Murat Çekiç'i, 'çocuğu tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, sanığı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 17 yıl 9 ay 10 gün ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

ANNE FENALIK GEÇİRDİ

Kararın ardından öldürülen çocuğun annesi Sabiha Tunç, gözyaşlarına boğuldu. Verilen cezaları yetersiz bulduğunu söyleyen Sabiha Tunç, kararı temyiz edeceğini söyledi. Gözyaşına boğulan ve fenalaşan anne Sabiha Tunç, çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Son dakika! 13 YAŞINDAKİ HÜSEYİN'İ DOĞUM GÜNÜNDE KAÇIRIP, ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS
Son dakika! 13 YAŞINDAKİ HÜSEYİN'İ DOĞUM GÜNÜNDE KAÇIRIP, ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS
Son dakika! 13 YAŞINDAKİ HÜSEYİN'İ DOĞUM GÜNÜNDE KAÇIRIP, ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS
Son dakika! 13 YAŞINDAKİ HÜSEYİN'İ DOĞUM GÜNÜNDE KAÇIRIP, ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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