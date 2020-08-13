Son Dakika: 13 faili meçhul hırsızlık olayı 2 aylık çalışmanın ardından aydınlatıldı Son dakika 3. sayfa haberine göre Afyonkarahisar ve Konya'da meydana gelen 13 faili meçhul hırsızlık olayı jandarma ekiplerinin yaptıkları 2 aylık çalışmanın ardından aydınlatılırken, olayın failleri olduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar ve Konya'da meydana gelen 13 faili meçhul hırsızlık olayı jandarma ekiplerinin yaptıkları 2 aylık çalışmanın ardından aydınlatılırken, olayın failleri olduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığın bağlı ekipler geçtiğimiz haziran ve temmuz aylarında Afyonkarahisar, Kütahya ve Konya'da 12 ev ve 1 otodan meydana gelen evden hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye alan ekipler 2 ay süren bir takibin ardından operasyon başlattı.

Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 7 şahsın Sinanpaşa ilçesi Küçükhüyük beldesi, Kurtuluş mevkiinde ki arazide kurulu çadırlara baskın düzenledi. Baskında hırsızlık olaylarının faili olduğu iddia edilen 7 kişi gözaltın alınırken, aramalarda ise 7 bin 50 TL, 400 euro, 10 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın, 1 adet altın kol saati ve 1 adet altın yüzük ele geçirildi.

Operasyonun ardından 3 kentte meydan gelen 13 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA