Son dakika... 13 çocuk babası çatıya çıktı, aşağıdakiler takla atıp canlı yayın yaptı

13 çocuk babası çatıya çıktı, aşağıdakiler takla atıp canlı yayın yaptı

ANTALYA - Antalya'da 13 çocuk babası şahıs, bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisler şahsı intihardan vazgeçirmeye çalışırken, aşağıda toplanan kalabalık bir yandan canlı yayın yaparken, bir kişi de takla atarak şov yaptı.

Hastane Caddesi'nde 4 katlı binanın çatısına çıkan ve intihar edeceğini söyleyen şahıs, hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ekibi, Antalya Büyükşehir itfaiyesi ve çok sayıda polis sevk edilirken, itfaiye ekibi tarafından yola şişme branda açıldı. Dama çıkan resmi ve sivil polisler H.Ç.'yi intihardan vazgeçirebilmek için çaba harcarken, H.Ç.'nin sık sık çatının kenarına kadar gelmesi, oturup ayaklarını aşağıya sarkıtması ve geçimini sağlamak için sattığını söylediği peçeteleri poşetten çıkararak aşağıya atması toplanan kalabalık arasında heyecana sebep oldu. Yaklaşık 1 saatlik çaba sonunda H.Ç. intihardan vazgeçirilerek aşağıda bekleyen ambulansa götürülürken, elinde bulunan ve içerisinde un bulunduğu gözlenen poşet dikkatlerden kaçmadı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen H.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından memleketine gitmek üzere ayrıldı.

Kalabalık arasında şov ve canlı yayın

Çevrede toplanan meraklı kalabalık içerisinde birçok kişinin cep telefonlarıyla canlı yayın yaptıkları gözlenirken, intihar girişiminde bulunan H.Ç.'ye 'İntihar etme. Aşağıya in sana buradan para toplayalım' diyen şahıs, kameraları görünce yerde takla atıp gösteri yapmaya kalkıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN