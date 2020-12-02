Son Dakika | 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı (2)

02.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:01
Son Dakika | 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı (2)

Son dakika haberler... 1 TUTUKLAMAMersin'de 12 yıl önce motosikletli Cuma Çabuk'u (30) otomobille sıkıştırarak ölümüne yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan C.D., H.D. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1 TUTUKLAMA

Mersin'de 12 yıl önce motosikletli Cuma Çabuk'u (30) otomobille sıkıştırarak ölümüne yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan C.D., H.D. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.D. ve M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri... Trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Trafik kazası: 2 yaralı
Mersin'de bir kişinin öldüğü şüpheli kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı
Mersin'de bir kişinin öldüğü şüpheli kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı
Trafik kazası 2 yaralı
Trafik kazası 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Arınç Halife Hafter Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beyonce Serdar Ortaç Bülent Ersoy
Spor Falcao Mbaye Diagne Samet Aybaba Tolga Ciğerci Stjepan Tomas
Tüm Haberler Terör Rusya Aralık Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı (2) - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 18:01:29. #1.15#
title