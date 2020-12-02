Son Dakika | 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı (2)
02.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:01
Son dakika haberler... 1 TUTUKLAMAMersin'de 12 yıl önce motosikletli Cuma Çabuk'u (30) otomobille sıkıştırarak ölümüne yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan C.D., H.D. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1 TUTUKLAMA
Mersin'de 12 yıl önce motosikletli Cuma Çabuk'u (30) otomobille sıkıştırarak ölümüne yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan C.D., H.D. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.D. ve M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı