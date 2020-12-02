Son Dakika | 12 yıl önceki trafik kazasından cinayet çıktı (2)

1 TUTUKLAMA

Mersin'de 12 yıl önce motosikletli Cuma Çabuk'u (30) otomobille sıkıştırarak ölümüne yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan C.D., H.D. ve M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. C.D. ve M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı