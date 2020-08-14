Son dakika! 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 2 tutuklama

Son dakika haberleri... Samsun'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Son dakika! 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 2 tutuklama
14.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:12

Samsun'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 2'si yabancı uyruklu 3 kişi "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren yabancı uyruklu M.S.A. ve A.R.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp 3. Sayfa
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Güncel
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
TEM Otoyolu'nda feci kaza! İki kişi ezilerek can verdi Güncel
TEM Otoyolu'nda feci kaza! İki kişi ezilerek can verdi
ANTALYA Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi Güncel
ANTALYA Antalya'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Magazin
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Bakan Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı
Bakan Koca, yarım saat arayla yaptığı iki paylaşımda vatandaşları koronavirüse karşı uyardı
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesaj: Müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak
Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesaj: Müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Çakmakla gaz kaçağını kontrol eden esnaf, az daha yanıyordu
Çakmakla gaz kaçağını kontrol eden esnaf, az daha yanıyordu
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
Mensah için Galatasaray ve Beşiktaş görülmemiş bir yarışa girdi! Son söz Kayserispor'da
Son Dakika: Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattı
Son Dakika: Galatasaray, Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un sözleşmesini 1 yıl uzattı
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz
Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Oğluna suni teneffüs yapan babadan yürek yakan feryat: Oğlum ne olur aç gözlerini
Oğluna suni teneffüs yapan babadan yürek yakan feryat: Oğlum ne olur aç gözlerini
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Demet Akalın Yeşim Salkım Merve Boluğur Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Erkek
Şu an buradasınız: Son dakika! 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 2 tutuklama - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 19:25:41. #1.15#
title