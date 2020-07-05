Son Dakika | 12 kişilik minibüsten 30 yolcu çıktı
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Son Dakika | 12 kişilik minibüsten 30 yolcu çıktı

Gelen son dakika haberine göre Sosyal mesafesiz bir şekilde yasal sınırlarının üzerinde yolcu alan minibüslere yönelik trafik polislerinin yaptığı uygulamada ısrarla fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına binlerce lira para cezası kesildi.

Son Dakika | 12 kişilik minibüsten 30 yolcu çıktı
05.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:56

Sosyal mesafesiz bir şekilde yasal sınırlarının üzerinde yolcu alan minibüslere yönelik trafik polislerinin yaptığı uygulamada ısrarla fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına binlerce lira para cezası kesildi. Esenyurt'taki uygulamalarda 12 kişilik minibüslerden toplamda 30'dan fazla yolcunun çıkması dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Amirliği ekipleri son günlerde sıkça gündeme gelen haddinden fazla ve yeni tip korona virüs salgını sürecinde sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor. Trafik ekipleri Fatih ve Esenyurt'ta minibüsleri tek tek durdurup kontrolde bulundu. Haddinden fazla yolcu alan minibüslere ilgili madde uyarınca 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

12 YERİNE 30 YOLCU ÇIKTI

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde ekiplerin durdurduğu bir minibüste 12 yerine 30 yolcu çıktı. İç içe sosyal mesafesiz yolcu taşımacılığı yapan minibüs sürücüsüne 3 bin 150 TL para cezası kesildi. Ayrıca minibüs sürücüsünün çalışma belgesi olmadığı gerekçesiyle aracı da bağlanarak bin 332 lira idari para cezası da uygulandı. Minibüs sürücüsü metrobüs ve belediye otobüslerinin de dolu olduğunu ifade ederek, "Tamam biz de alıyoruz" dedi.

YOLCULAR ŞİKAYETÇİ

Fazla yolcu çıkan minibüsten inen bir yolcu ise durumdan şikayetçi olduğunu belirterek, "Genel olarak bir problem var az geliyor çok sayıda gelmiyor yolcu minibüsleri. Bunu daha çoğaltmaları lazım. Bu yoğunlukta her gün işe gidip geliyoruz. Şu anki durum hepimizi tedirgin ediyor" diye konuştu.

"ŞU AN METROPOL BİR ŞEHİRDEYİZ"

Fazla yolcusu çıkan minibüslerden yolcular indirilerek parası iade edildi. Doğan Araslı Bulvarı'nda durdurulan bir minibüste ise 12 yerine toplam 26 yolcu çıktı. 3 bin 150 lira para cezası uygulanan minibüs sürücüsü yolcuları mecburiyetten aldığını belirterek, "Yolda yolcu var alamıyoruz alıyorsun bir türlü. Sadece minibüs değil tüm toplu taşımalar dolu" şeklinde konuştu. Fazla yolcu almalarının normal zamanlarda da yasak olduğu hatırlatılan sürücü, "Şu an metropol şehirdeyiz yapabileceğimiz bir şey varsa söyleyin" ifadelerini kullandı.

(Murat Delice - Caner Sönmez/İHA)

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Kaynak: İHA

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