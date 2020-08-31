Son Dakika | 1188 tarihi sikke ile bronz objeyi jandarmaya satmak isteyen iki şüpheli yakalandı
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Son Dakika | 1188 tarihi sikke ile bronz objeyi jandarmaya satmak isteyen iki şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da Roma dönemine ait 1188 sikke ile pipo, yüzük benzeri bronz objeyi jandarmaya satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakaladı.

31.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:26

Elazığ'da Roma dönemine ait 1188 sikke ile pipo, yüzük benzeri bronz objeyi jandarmaya satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen A.Ö. ve C.B'nin tarihi sikke satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine alıcı gibi davranan jandarma, A.Ö. ve C.B. ile irtibat kurdu.

Jandarma ekipleri kendilerine sikkeleri satmaya çalışan zanlıları düzenlenen operasyonla suçüstü yakaladı.

Yapılan aramada Roma dönemine ait 1162 tarihi sikke ile 27 pipo, yüzük ve ok ucu benzeri bronz obje ele geçirildi.

Üzerinde insan, hayvan ve kral figürleri bulunan sikkeler ile bronz objeler Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Son Dakika | 1188 tarihi sikke ile bronz objeyi jandarmaya satmak isteyen iki şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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