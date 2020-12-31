Son dakika... 112 Acil Sağlık ekibine silahla saldıran şüpheli adliyede
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Son dakika... 112 Acil Sağlık ekibine silahla saldıran şüpheli adliyede

31.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:55

Son dakika gelişmesine göre Bolu'da, rahatsızlanan yakınına müdahale etmek için gelen 112 Acil Sağlık ekibine silahla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, rahatsızlanan yakınına müdahale etmek için gelen 112 Acil Sağlık ekibine silahla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi.

Köroğlu Mahallesi Can Sokak'ta dün akşam yakını olan 82 yaşındaki hastaya müdahale etmek için gelen 112 Acil Sağlık ekibine sözlü ve silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan İ.E.E'nin (32) işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kent merkezinde görevli 112 Acil Sağlık ekibi, dün akşam Köroğlu Mahallesi Can Sokak'ta 82 yaşındaki kadın hastaya müdahaleye gitmiş, bu esnada hasta yakınlarından bilgi almaya çalışırken İ.E.E'nin sözlü ve silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırı nedeniyle olay yerinden uzaklaşan sağlık ekipleri, karakola giderek şüpheli hakkında şikayetçi olmuştu.

Polis ekipleri, sağlık ekiplerine kurusıkı tabancayla ateş eden şüpheliyi gözaltına almıştı.

Son dakika... 112 Acil Sağlık ekibine silahla saldıran şüpheli adliyede
Son dakika... 112 Acil Sağlık ekibine silahla saldıran şüpheli adliyede
Son dakika... 112 Acil Sağlık ekibine silahla saldıran şüpheli adliyede
Son dakika... 112 Acil Sağlık ekibine silahla saldıran şüpheli adliyede

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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