Son dakika! 11 bombalı eylemi gerçekleştiren 7 terörist yakalandı Son dakika haberleri... 11 bombalı eylemi gerçekleştiren 7 terörist yakalandı Afrin'deki hücre evinde 25 kilo TNT maddesi, 8 adet elektrikli kapsül ile metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirildi Hatay Valiliği, 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahsın, Afrin'deki 2...

11 bombalı eylemi gerçekleştiren 7 terörist yakalandı

Afrin'deki hücre evinde 25 kilo TNT maddesi, 8 adet elektrikli kapsül ile metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirildi

HATAY - Hatay Valiliği, 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahsın, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Afrin koordinatör Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari faaliyetler neticesinde, 3 araç yakma eylemi, 11 farklı bombalı eylemi gerçekleştiren PKK/YPG terör örgütü mensubu 7 şahıs Afrin merkezde bulunan 2 hücre evine yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan 25 kilo TNT maddesi, 8 adet elektrikli kapsül ile parça tesiri amacıyla özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirildi.

Kaynak: İHA