Son dakika... '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı' Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı' Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır

Son dakika gelişmesine göre '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı' Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır -Ahlat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor -Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanımızın bütün şark vilayetlerine aslında...

20.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:11

'1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı' Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır

-Ahlat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor

-Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanımızın bütün şark vilayetlerine aslında iltifat ettiği ve ecdadımıza da sahip çıktığı bir icraattır."

BİTLİS - Bu yıl 949. yıldönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi için Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'nda çalışmalar tamamlandı.

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar son aşamaya geldi. İlçenin Çarho mevkisindeki 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı, 23-26 Ağustos tarihleri arasında okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü, gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 40 çadırın ve bir han çadırının bulunduğu etkinlik alanında bu yıl korona virüs salgınından dolayı tedbirlerin uygulanacak. Alanda güreş müsabakaları iptal edilirken salgına karşı en az riskli spor etkinlikleri ve kültürel etkinlikler olacak. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün devlet protokolünü ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

"Pandemi göz önünde bulundurularak etkinlikler yapılacak"

Başkan Çoban, "Özellikle bu pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak gerekli bütün hassasiyetleri ve kurallar bütününü de uygulamak kaydıyla Ahlat 1071 Sultan Alpaslan Obası'nda bütün hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle de gerek çadırlarımızın görsellerin tamamımın sergisi gerçekleşecek. Türkiye'nin muhtelif illerinden gelen el sanatkarlarımızın el sanatlarını sergileme alanındaki gerekli bütün hassasiyeti ortaya koymuş olacağız. Tekrar belirttiğim gibi pandemi kurallarına riayet ederek vatandaşlarımızın geliş gidişlerinde maske, dezenfektan ve sosyal mesafeyi koruma anlamında bütün kuralları bizzat kontrol altında yürüterek çalışmamızı sürdüreceğiz. Bu yıl pandemiden dolayı insanların birebir temas ettiği güreş gibi tüm spor dallarını iptal ettik. Ama bunu gerektirmeyen geleneksel sporlarımızla ilgilide icrada hiçbir eksiğimiz olmayacak. Okçuluk, atlı okçuluk gibi spor dallarımızı da Allah nasip ederse en sağlıklı şekilde icra edeceğiz. Bu yıl sağlıkla, insan hayatı ile ilgili farklı bir konumuz olduğu için bütün meselemizi oraya odaklayarak yapıyoruz" dedi.

"Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin açılışı tarihi bir dönüm noktasıdır"

25 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Ahlat Cumhurbaşkanlığı külliyesinin tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, "Bu alanda üzerimize düşen 1071'i hafızalardan çıkarmamak o tarihi insanımıza hatırlatmak. Ahlat'ta festival ötesi bir konu var. O da sayın Cumhurbaşkanımızın bütün şark vilayetlerine aslında iltifat ettiği ve halkı kucakladığı tarihimize de ecdadımıza da sahip çıktığı bir icraattır oda Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'dir. Bu külliyenin açılışını tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Mini bir külliye ama bu sembolik külliyenin Türkiye'de ne manaya geldiğini vatanımızın birliği, dirliği anlamında nasıl bir iltifat olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bölgenin de artık huzura güvene ihtiyacı var. Açık söylemek lazımsa Sultan Alpaslan 1071'in 25 Ağustos'unda burada bütün otağını topladı ve 26 Ağustos'ta da Romen Diojeni Malazgirt'te esir aldı ve ogün bugündür de Anadolu 1000 yıldır bizim yurdumuz olma özelliğini kazandı. Ben sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'taki ve şark vilayetlerindeki bu iltifatına şükranlarımı arz ediyorum. Bu vatanımızın birliğimizin, dirliğimizin adresi olma özelliğini ortaya koymuştur. Vatandaşlarımızda sayın Cumhurbaşkanımızın ecdat mirasına bu denli sahip çıkışını her platformda dile getiriyor ve dualarıyla niyazlarda bulunuyorlar. Bu vesileyle de 25 Ağustos'ta Ahlat Cumhurbaşkanlığı külliyesi Türkiye'ye armağan edilecek. Hayırlı-uğurlu olsun diyoruz. Cumhurbaşkanımızı 25 Ağustos gecesi Ahlat'ta ağırlayacağız ve hep beraber daha sonra da 26 Ağustos'ta Malazgirt'e geçişimizi sağlamış olacağız"diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı' Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı 3. Sayfa
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek Güncel
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 3. Sayfa
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım 3. Sayfa
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Son Dakika: İstanbul'da maske takmadığı için gözaltına aldıkları kadına davranış şekilleri tepki çeken 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: İstanbul'da maske takmadığı için gözaltına aldıkları kadına davranış şekilleri tepki çeken 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorumda CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorumda CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Sosa, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Sosa, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a geldi
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi
Rusya'da zehirlenen muhalefet liderinin durumu ciddi
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp gitti
Kaza yapan sürücü, otomobilini bırakıp gitti
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Fahrettin Altun
Magazin Hadise Sezen Aksu Demet Akalın Engin Altan Düzyatan
Spor Metin Oktay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Eylül Silah Adana
Şu an buradasınız: Son dakika... '1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı' Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 11:11:34. #1.15#
title