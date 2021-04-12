Son dakika: 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.
104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan