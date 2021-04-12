Son dakika: 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika: 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Son dakika haberler... 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.

104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Tamer Levent Burcu Biricik
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan 4 emekli amiral, Ankara Emniyet Müdürlüğüne geldi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:22:40. #1.16#
title