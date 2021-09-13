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Son dakika... 10 yıl önce çalınan motosikleti kazaya karışınca bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre 10 yıl önce çalınan motosikleti kazaya karışınca bulundu Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl önce çalınan motosiklet, Alaçam ilçesinde bir kazaya karışınca gerçek sahibine teslim edildi.

10 yıl önce çalınan motosikleti kazaya karışınca bulundu

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 10 yıl önce çalınan motosiklet, Alaçam ilçesinde bir kazaya karışınca gerçek sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayı, 10 yıl önce Bafra ilçesinde meydana geldi. Koşuköy Mahallesi'nde ikamet eden Feriz Gündüz (47), ihtiyaçlarını almak için ilçe merkezini gitti. Burada motosikletini park edip, ihtiyaçlarını alan Gündüz, motosikletine binmeye gelince hayatının şokunu yaşadı. Motosikletinin yerinde olmadığını ve çalındığını fark eden Gündüz, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi.

6 kez el değiştiren motosikleti 10 yıl 3 ay sonra kazaya karışınca buldu

Yapılan tüm incelemelere rağmen motosiklet ve çalan kişiler bulunamayınca Feriz Gündüz kendisine başka bir motosiklet aldı. Yıllar önce çalınan motosikletinden umudunu kesen Gündüz'e Alaçam İl Jandarma Komutanlığı'ndan bir telefon geldi. Daha önce kayıp-çalıntı ihbarında bulunduğu motosikletinin kazaya karıştığı ve gelip alması söylendi. Motosikletini yıllar sonra jandarmadan teslim alan Feriz Gündüz, ön taraftan hasar alan motosikletinin tamirini de kendi parasıyla yaptırdı.

"Kaza olmasaydı motosikletim bulunmayacaktı"

Yıllar önce çalınan motosikletine kavuşan Feriz Gündüz, "10 yıl önce motosikletim çalınmıştı. 1 hafta önce Alaçam'da bulundu. Jandarma beni aradı. Motoru gelip almamı söylediler. Motosiklet kazaya karıştığı için ön kısmında bayağı bir hasar vardı. 700 TL tamir masrafı çıktı. Kaza olmasaydı motosikletim bulunmayacaktı. Çok şaşırdım. Motosikletim çalınalı 10 yıl 3 ay geçmiş. Motosiklet çalındıktan sonra bayağı yıpranmış. Yetkililer motosikletin benden çalındıktan sonra 6 kişiye gayri resmi satıldığını söyledi. 3 kişiyi tespit etmişler. Diğerleri için de çalışmalar sürüyor. Bunca yıl motosikletten haber gelmemişti. Kaza sonrası şans eseri motosikleti bulduk. Plakayı sökmüşlerdi. Alt kısımda yer alan seri numarasından motosikletin kime ait olduğunu buldular. Bundan sonra motosikletimin başından 1 saat bile ayrılsam kilitleyeceğim. Çünkü 1 kez canım yandı, bir kez daha yanmasını istemiyorum. Herkes de böyle yapsın" dedi.

Feriz Gündüz, yıllar sonra kavuştuğu motosikletini artık sabit bir yere zincirle kilitliyor.

Son dakika... 10 yıl önce çalınan motosikleti kazaya karışınca bulundu

Son dakika... 10 yıl önce çalınan motosikleti kazaya karışınca bulundu

Son dakika... 10 yıl önce çalınan motosikleti kazaya karışınca bulundu

Son dakika... 10 yıl önce çalınan motosikleti kazaya karışınca bulundu
İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Son Dakika Haberleri
Son dakika... 10 yıl önce çalınan motosikleti kazaya karışınca bulundu

Son dakika... 10 yıl önce çalınan motosikleti kazaya karışınca bulundu

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