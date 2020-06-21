Son Dakika | 10 yıl önce bugün neler oldu ?

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10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

"TOPLUM DESTEĞİ İLE TERÖRÜ SONLANDIRACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adıyaman'daki mitingde, "Biz iktidara gelirsek toplumdan destek isteyeceğiz ve terörü sonlandıracağız" dedi.

KARAKOLA SALDIRI 1 ŞEHİT, 2'Sİ SİVİL 4 YARALI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Çatakköprü ve Bağdere Jandarma karakollarına teröristler tarafından ateş açıldı. Askerlerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Mardin Midyat Nüfusuna kayıtlı Sadi Albayrak isimli asker şehit olurken, çatışmada 2 korucu ile yoldan geçmekte olan ve araç içerisinde bulunan 2 vatandaş yaralandı. Yaralılar Dicle Üinversitesi Hasatanesi'nde tedavi altına alındı.

KIRKPINAR ŞENLİKLERİNE BURUK AÇILIŞ

Edirne Belediyesi tarafından organize edilen 649'uncu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen törenle başladı.

Hakkari Şemdinli'deki terör saldırıları nedeniyle buruk kutlanan açılış töreninde, halk oyunları ve dans gösterilerine yer verilmedi.

ASTIM HASTASI ASANSÖRDE MAHSUR KALDI

Adana'da bir iş merkezinin asansöründe mahsur kalan astım hastası kadın ile arkadaşı korku dolu anlar yaşadı.

Bağırarak yardım isteyen ikili, seslerini duyurmayı başardı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Yunus ekipleri, 20 dakikalık çalışmayla ikiliyi sap salim kurtardı.

(İHA)

Kaynak: İHA