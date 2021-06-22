Son Dakika | 10 yaşındaki Ebrar, incelediği tüfeğin ateş almasıyla vurulup öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | 10 yaşındaki Ebrar, incelediği tüfeğin ateş almasıyla vurulup öldü

Son Dakika | 10 yaşındaki Ebrar, incelediği tüfeğin ateş almasıyla vurulup öldü
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Ebrar Durna (10), evdeki pompalı tüfeği incelerken, ateş alması sonucu başından vurularak, hayatını kaybetti.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Ebrar Durna (10), evdeki pompalı tüfeği incelerken, ateş alması sonucu başından vurularak, hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı İnanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi dışarıda ev işleriyle uğraşırken, 4 aylık kardeşine bakmak için odaya giren Ebrar Durna, buradaki pompalı tüfeği eline alıp, incelemeye başladı. Tüfeğin kazara ateş alması sonucu Ebrar, başından vuruldu. Silah sesini duyup, odaya koşan anne, kızını kanlar içinde yerde yatarken buldu. 5'inci sınıf öğrencisi Ebrar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Ebrar Durna, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ebrar'ın amcası avukat Savaş Durna, "Merak sonucu kurcaladığı tüfeğin patlaması sonucu kafasından ağır yaralanmış. Kaldırıldığı hastanede Ebrar'ı kaybettik" dedi. 


Son Dakika | 10 yaşındaki Ebrar, incelediği tüfeğin ateş almasıyla vurulup öldü
Son Dakika | 10 yaşındaki Ebrar, incelediği tüfeğin ateş almasıyla vurulup öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Seda Sayan Selçuk Tekay Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | 10 yaşındaki Ebrar, incelediği tüfeğin ateş almasıyla vurulup öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:21:57. #1.16#

title