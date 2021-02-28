Son dakika! 10 suçtan 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı
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Son dakika! 10 suçtan 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı

28.02.2021 19:54 | Son Güncelleme: 28.02.2021 19:58
Son dakika! 10 suçtan 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de 10 suçtan 6 yıldır aranan N.Y., nakliye şoförlüğü yaparken Jandarma Suç Araştırma Timi'nce yakalandı.

KAYSERİ'de 10 suçtan 6 yıldır aranan N.Y., nakliye şoförlüğü yaparken Jandarma Suç Araştırma Timi'nce yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, 10 suçtan 6 yıldır aranan N.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda titiz bir çalışma yürüten ekipler, N.Y'nin Melikgazi ilçesinde nakliye şoförlüğü yaptığını belirledi. Şüpheli nakliye aracı ile ev eşyası taşıdığı sırada Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika! 10 suçtan 6 yıldır aranan şüpheli, nakliye şoförlüğü yaparken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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