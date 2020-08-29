Son dakika... 10 Rus denizaltısavar uçağına NATO jetleri eşlik etti
Son dakika haberleri: Rusya Donanması'nın komutanı Nikolai Evmenov, 10 adet TU-142 tipi denizaltısavar uçağına NATO savaş uçaklarının eşlik ettiğini açıkladı.
29.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:52
Rusya Donanması'nın komutanı Nikolai Evmenov, 10 adet TU-142 tipi denizaltısavar uçağına NATO savaş uçaklarının eşlik ettiğini açıkladı.
Rusya Donanması'nın komutanı Nikolai Evmenov, 10 adet TU-142 tipi denizaltısavar uçağı, Karadeniz, Baltık Denizi, Norveç Denizi, Çukçi Denizi, Beaufort Denizi, Kuzey Denizi Rotası boyunca ve Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde uçtuğunu belirtti. Evmenov, Rus uçaklarına uçuşları sırasında NATO savaş uçaklarının eşlik ettiğini ifade etti.
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Kaynak: DHA