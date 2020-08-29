Son dakika... 10 Rus denizaltısavar uçağına NATO jetleri eşlik etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... 10 Rus denizaltısavar uçağına NATO jetleri eşlik etti

Son dakika haberleri: Rusya Donanması'nın komutanı Nikolai Evmenov, 10 adet TU-142 tipi denizaltısavar uçağına NATO savaş uçaklarının eşlik ettiğini açıkladı.

Son dakika... 10 Rus denizaltısavar uçağına NATO jetleri eşlik etti
29.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:52

Rusya Donanması'nın komutanı Nikolai Evmenov, 10 adet TU-142 tipi denizaltısavar uçağına NATO savaş uçaklarının eşlik ettiğini açıkladı.

Rusya Donanması'nın komutanı Nikolai Evmenov, 10 adet TU-142 tipi denizaltısavar uçağı, Karadeniz, Baltık Denizi, Norveç Denizi, Çukçi Denizi, Beaufort Denizi, Kuzey Denizi Rotası boyunca ve Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde uçtuğunu belirtti. Evmenov, Rus uçaklarına uçuşları sırasında NATO savaş uçaklarının eşlik ettiğini ifade etti.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor Ekonomi
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinden 26 ülkeye tarım makinesi ihracatı yapılıyor
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Dünya
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı 3. Sayfa
Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım 3. Sayfa
Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Hadise sevgilisinin köpeği Benek ile mısır keyfi yaptı
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor
ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?' anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Çevre kirliliği hayvanları da etkiliyor: Ayağına maske takılan bir martı, direkte mahsur kaldı
Çevre kirliliği hayvanları da etkiliyor: Ayağına maske takılan bir martı, direkte mahsur kaldı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Lewandowski, Ballon d'Or'un bu sezon kendisine verilmesi gerektiğini söyledi
Lewandowski, Ballon d'Or'un bu sezon kendisine verilmesi gerektiğini söyledi
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Donald Trump Mustafa Şentop Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Demet Akalın Defne Samyeli Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Enner Valencia Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla İzmir Evlilik Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika... 10 Rus denizaltısavar uçağına NATO jetleri eşlik etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 16:59:03. #1.14#
title