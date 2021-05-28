Son dakika haberi... 10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon
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Son dakika haberi... 10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre 10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon -Adana'da 68 kişiyi mağdur ederek 10 milyon 350 bin TL haksız kazanç sağlayan 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı Adana'da 10 milyon 350 bin TL haksız kazan elde eden tefeci olduğu öne sürülen aralarında...

10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon

-Adana'da 68 kişiyi mağdur ederek 10 milyon 350 bin TL haksız kazanç sağlayan 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

ADANA - Adana'da 10 milyon 350 bin TL haksız kazan elde eden tefeci olduğu öne sürülen aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 68 kişiyi mağdur edip 10 milyon 350 bin TL haksız kazan temin eden aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, haksız kazanç sağlayan tefecilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde asayiş polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi... 10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon
Son dakika haberi... 10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon
Son dakika haberi... 10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon
Son dakika haberi... 10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon
Son dakika haberi... 10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon
Son dakika haberi... 10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon
Son dakika haberi... 10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon
Son dakika haberi... 10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon
Son dakika haberi... 10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon
Son dakika haberi... 10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

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