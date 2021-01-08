Son dakika... 10 metrekarelik dükkanda 30 yıldır saat tamiri yapıyor

KAYSERİ'de 3 çocuk babası İbrahim Çimen (50), 10 metrekarelik dükkanda 30 yıldır saatleri tamir ediyor.

Kayseri'de yaşayan İbrahim Çimen, 1983 yılında saat tamiri yapılan bir dükkanda çırak olarak çalışmaya başladı. 8 yıl çıraklık ve kalfalık yapan Çimen, 1991 yılında kendi dükkanını açtı. 10 metrekarelik dükkanında çalışmasını sürdüren Çimen, 30 yıldır saatleri tamir ediyor. Çimen, işini severek yaptığını söyleyerek, "Benim çok büyük bir fabrikam olsaydı, bir odasını saatçi yapardım, ben bu işi bu kadar çok seviyorum. Ölümcül bir hastayı doktorun iyi ettiği gibi, bende ölümcül bir saati tamir ettiğimde büyük keyif alıyorum. Örnek olarak Türkiye'de bin tane antikacı varsa hepsinin en az bir tane cep saati vardır. Bir saatin yapım süresi bir saat süren de oluyor bir hafta süren de oluyor" dedi.

Çimen, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Gürcistan ve Azerbaycan'da 5-6 usta ile tanıştığı söyleyerek, "Yaptığım ziyaretler sonrasında yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu anladım. Ben 50 yaşındayım ve neredeyse benden sonra çırağımız hiç kalmadı. Şu güne kadar yapmış olduğum en eski saat 300 yıllık. Saat tamiri yaptırmak için Türkiye'nin her yerinden müşterilerim var. Yurt dışından kargo ile gelen saatlerde oluyor. Bu saatleri tamir ederek kendilerine ulaştırıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı