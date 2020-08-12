Son dakika! 10 kişinin hayatını kaybettiği mahallede vaka sayısı sıfıra indi
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Son dakika! 10 kişinin hayatını kaybettiği mahallede vaka sayısı sıfıra indi

Gelen son dakika haberine göre 10 kişinin hayatını kaybettiği mahallede vaka sayısı sıfıra indi Korona virüs sebebiyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'nde vaka sayısı sıfıra indi.

12.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:43

10 kişinin hayatını kaybettiği mahallede vaka sayısı sıfıra indi

İZMİR - Korona virüs sebebiyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'nde vaka sayısı sıfıra indi. Mahallede yaşam yeni normale göre devam ederken mahalle sakinleri kurallara uyarak başarıya ulaştıklarını söyledi.

Korona virüs sürecinde adından sıkça söz ettiren Menderes ilçesine bağlı kırsal Küner Mahallesi'nde bugüne kadar 10 kişi korona virüs sebebiyle hayatını kaybetmişti. Bir dönem giriş-çıkışların da sınırlandırıldığı 2 bin 600 nüfuslu mahallede vaka sayısı 100'ü bulmuştu. Aradan geçen yaklaşık 3 ayın ardından alınan tedbirler sayesinde vaka sayısı sıfıra düşürüldü. Vaka sayısının sıfıra düşmesinin ardından mahalledeki karantina kaldırılırken kahvehane, berber gibi işletmeler yeniden hizmete girdi. Tedbirleri elden bırakmayan mahalle sakinleri 'yeni normal'e uygun olarak yaşamları sürdürmeye başladı.

Yeni normale göre yaşam devam ediyor

Vaka sayısının sıfıra inmesiyle alakalı konuşan Küner Mahallesi muhtarı Harun İbiş Aydın, vakaların bir ara 100'ün üzerine çıktığını belirterek, "İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Menderes İlçe Kaymakamlığı ve Menderes İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından çok sıkı bir çalışma sonucu vakalarımız sıfırlandı. Bu süreçte sokağa çıkma yasağı olmadı. İşi olmayan kimse sokağa çıkmadı. Herkes yaşantısını evde geçirdi. Kahvehaneler berberler kapatılmıştı. Şimdiyse yeni normale göre yaşantımızı devam ettiyoruz. Korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Sosyal mesafeyle uymak zorundayız. Maskesiz sokağa çıkmak kesinlikle yasak. Vatandaşlarımız işlerine devam ediyor, köyümüz normalde döndü" dedi.

"Kurallara uyarak bu dönemi rahat geçirdik"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Doğan ise pandemi sürecinde kendilerini evde koruduklarını vurgulayarak, "Kendimizi evimizde koruduk bu dönemi çok rahat geçirdik. Kurallara uyduk ve evimizden çıkmadık. Kimseyle buluşup oturmadık. Çok şükür, şu anda köyümüzün durumu çok güzel" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri tedbiri elden bırakmıyor

Bir diğer mahalle sakini Mevlüt Parıldar da, Sağlık Bakanlığının talimatı üzerine verilen kurallara uyduklarının ve başardıklarını söyledi. Parıldar, "Şimdi durumlar iyi. Herkes mesafesine dikkat ediyor. Kahvehanede herkes ayrı masalarda oturuyor. Millet en sevdiği arkadaşından bile huylanıyindi.

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Son dakika! 10 kişinin hayatını kaybettiği mahallede vaka sayısı sıfıra indi

Kaynak: İHA

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