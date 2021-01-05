Son dakika... 10 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon: 22 gözaltı
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Son dakika... 10 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon: 22 gözaltı

05.01.2021 10:04 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:09
Son dakika... 10 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'na operasyon: 22 gözaltı

Son dakika haberler... ANKARA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler yapılanması'na yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

ANKARA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler yapılanması'na yönelik soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 10'u aktif görevde 28 subay ile yine aktif görevdeki 'mahrem imam' olan 1 öğretmenin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi. Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında, Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerden 22'si, yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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