Son dakika: 10 günde 7 televizyon hırsızlığına 3 gözaltı

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da, 10 gün boyunca girdikleri 7 evden 7 LCD televizyon çaldığı tespit edilen 1'i kadın 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi'ndeki 2 evden 2 LCD televizyon çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Güvenlik ve mobese kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelilerinin M.K. (26), M.K. (22) ve G.Ç. (36) olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin kent merkezindeki farklı evlerden 5 LCD televizyon hırsızlığının da faili olduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.