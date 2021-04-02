Son Dakika: 1 Nisan Survivor SMS birincileri kim oldu? SMS 1. 'leri hangi isimleri söyledi? Survivor eleme adayları hangi isimler?
1 Nisan Survivor eleme adayları belli oldu! 1 Nisan Perşembe günü eleme olacak. Hangi isim elenecek merak konusu oldu. Şuanda elenecek ismin açıklanması bekleniyor. Peki, Survivor kim elendi? 1 Nisan Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi? 1 Nisan SMS birincileri kimler oldu, hangi isimleri söyledi?
Son Dakika: 1 Nisan Survivor SMS birincileri kim oldu? Survivor eleme adayları hangi isimler? Adadan kim elendi? Survivor 1 Nisan kim elendi merak ediliyor. Haftanın SMS 1. leri eleme adaylarını söylemesiyle birlikte toplam eleme adayı 5'e yükseldi. Peki bu hafta Survivor kim elendi? Survivor elenen isim kim oldu? Survivor bu hafta hangi isim elendi? Eleme adayları kimler? SMS 1. leri kimler oldu?
SURVİVOR KİM ELENDİ?
1 Nisan Survivor'da henüz elenen isim açıklanmadı. Birazdan elenen isim açıklanacak. Konumuzu takip edebilirsiniz.
Elenen isim Öykü oldu.
1 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Eleme adayları Ünlüler takımından Çağrı ve Öykü olurken, Gönüllüler takımından ise Aleyna Ç., Aleyna ve Hanzade aday olan isimler oldu.
- 1. eleme adayı : Aleyna Ç.
- 2. eleme adayı : Hanzade
- 3. eleme adayı : Öykü
- 4. eleme adayı : Çağrı
- 5. eleme adayı : Aleyna
SMS 1. LERİ KİM OLDU? HANGİ İSİMLERİ SÖYLEDİ?
Ünlüler'de SMS 1. si İsmail Balaban oldu ve Çağrı'nın adını söyledi.
Gönüllüler'de SMS 1.si Poyraz oldu ve Aleyna'nın adını söyledi.
1 NİSAN ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bugün yapılan ödül oyununu Gönüllüler 10-8 kazanmıştı ve ödülün sahibi olmuştu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Elenen isim Öykü oldu.