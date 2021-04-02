Son Dakika: 1 Nisan Survivor SMS birincileri kim oldu? SMS 1. 'leri hangi isimleri söyledi? Survivor eleme adayları hangi isimler?

1 Nisan Survivor eleme adayları belli oldu! 1 Nisan Perşembe günü eleme olacak. Hangi isim elenecek merak konusu oldu. Şuanda elenecek ismin açıklanması bekleniyor. Peki, Survivor kim elendi? 1 Nisan Survivor eleme adayları kimler? SMS birincileri kimler oldu? Hangi isimleri söyledi? 1 Nisan SMS birincileri kimler oldu, hangi isimleri söyledi?