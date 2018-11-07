1 Milyon TL Ödülle Aranan Terörist Müslüm Fırtına, Etkisiz Hale Getirildi

Şırnak Silopi'de Cudi Dağı kırsalında, PKK'ya yönelik operasyonda 15 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, operasyonda 1 milyon TL ödülle yeşil kategoride arananlar listesinde bulunan terör örgütü PKK mensubu Müslüm Fırtına'nın, etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

31 Ekim - 2 Kasım 2018tarihleri arasında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan ve 1 milyon TL ödülle aranan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu 'Rızgar Gever' kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlendi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA



İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: "İç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018tarihleriarasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalındayapılan İHA destekli operasyonlarda 15 teröristetkisizhalegetirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarlistesinde 1 milyon TL ödülle "yeşilkategori"de yeralan sözde Botan eski Cudi Cephesorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlenmiştir."