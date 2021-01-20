Son Dakika | 1 kişinin öldüğü pazarcıların 'borç' kavgasında 6 şüpheli adliyede (2)

Son dakika haberleri: 2 KİŞİ TUTUKLANDIKonya'da, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı pazarcılar arasındaki borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada Muhammet Bardakçı ve Gökhan Nurkoyuncu tutuklandı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konya'da, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı pazarcılar arasındaki borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada Muhammet Bardakçı ve Gökhan Nurkoyuncu tutuklandı. Diğer şüpheliler Yaşar B., kardeşi Hüseyin B. ve babaları Alişan B. ile Ahmet A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI