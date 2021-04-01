Son dakika... 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle korona virüsünün artış gösterdiği Kırklareli'nde Kanser Savaş Derneği tarafından maske ve broşür dağıtıldı.

1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle korona virüsünün artış gösterdiği Kırklareli'nde Kanser Savaş Derneği tarafından maske ve broşür dağıtıldı.

1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Kırklareli Kanser Savaş Derneği tarafından kenttin işlek caddelerinden olan İstasyon caddesinde etkinlik düzenlendi. Kırklareli Kanser Savaş Derneği Başkanı Remzi Berker, son yıllarda dünyada ve ülkede kanser hastalığının arttığını belirterek, "Son yıllarda dünyada ve ülkemizde artış gösteren önemli bir halk sağlığı sorunu olan kansere yönelik oluşturulan kanserle mücadele politikası etkin bir şekilde yürütülmektedir. Ulusal Tarama Stantları çerçevesinde sürdürülen tarama faaliyetleri ile kanseri önleme çalışmaları hız kazanmıştır. Tüm kanserlerin üçte biri önlenebilir. Unutmayalım ki kanser önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenle kanserden korkma geç kalmaktan kork sözünü hatırlatıyorum" dedi.

Basın açıklamasının ardından Kırklareli Kanser Savaş Derneği üyeleri tarafından vatandaşlara maske ve broşür dağıtıldı. Üyeler tarafından maske dağıtımı yapılırken vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı