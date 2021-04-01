Son dakika... 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri

Edinilen son dakika gelişmesine göre 1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle korona virüsünün artış gösterdiği Kırklareli'nde Kanser Savaş Derneği tarafından maske ve broşür dağıtıldı.

Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce 'savaş' dediler sonra ifadeyi 'iç savaşa' çevirdiler
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler

1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle korona virüsünün artış gösterdiği Kırklareli'nde Kanser Savaş Derneği tarafından maske ve broşür dağıtıldı.

1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Kırklareli Kanser Savaş Derneği tarafından kenttin işlek caddelerinden olan İstasyon caddesinde etkinlik düzenlendi. Kırklareli Kanser Savaş Derneği Başkanı Remzi Berker, son yıllarda dünyada ve ülkede kanser hastalığının arttığını belirterek, "Son yıllarda dünyada ve ülkemizde artış gösteren önemli bir halk sağlığı sorunu olan kansere yönelik oluşturulan kanserle mücadele politikası etkin bir şekilde yürütülmektedir. Ulusal Tarama Stantları çerçevesinde sürdürülen tarama faaliyetleri ile kanseri önleme çalışmaları hız kazanmıştır. Tüm kanserlerin üçte biri önlenebilir. Unutmayalım ki kanser önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu nedenle kanserden korkma geç kalmaktan kork sözünü hatırlatıyorum" dedi.

Basın açıklamasının ardından Kırklareli Kanser Savaş Derneği üyeleri tarafından vatandaşlara maske ve broşür dağıtıldı. Üyeler tarafından maske dağıtımı yapılırken vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu. - KIRKLARELİ

Son dakika... 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri
Son dakika... 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri
Son dakika... 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri
Son dakika... 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ İhsan Yavuz Erkan Kandemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz İsmail Kartal Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 18:24:59. #1.14#
title