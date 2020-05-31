Son Dakika | Trump, ANTIFA'yı terör örgütü ilan edeceklerini açıkladı
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Son Dakika | Trump, ANTIFA'yı terör örgütü ilan edeceklerini açıkladı

Son dakika habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Anti-Faşist Protesto Hareketi'ni (ANTIFA) terör örgütü olarak ilan edeceklerini açıkladı.

Son Dakika | Trump, ANTIFA'yı terör örgütü ilan edeceklerini açıkladı
31.05.2020 20:28 | Son Güncelleme: 31.05.2020 20:39

ABD Başkanı Donald Trump, Anti-Faşist Protesto Hareketi'ni (ANTIFA) terör örgütü olarak ilan edeceklerini açıkladı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan Minneapolis kentinde gözaltına alınırken, polis tarafından öldürülen George Floyd için ülke genelinde protesto gösterileri devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Anti-Faşist Protesto Hareketi'ni (ANTIFA) terör örgütü olarak ilan edeceklerini duyurdu. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri ANTIFA'yı terör örgütü olarak ilan edecek" dedi. ABD Başkanı, Floyd cinayetinin ardından başlayan şiddet olaylarının arkasında ANTIFA ve diğer radikal sol grupların olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan ANTIFA, ABD'de 2017 yılında Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde yaşanan şiddet olaylarında ortaya çıkmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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