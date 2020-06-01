Son Dakika | SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI, BAYRAMPAŞA OTOGARI HAREKETLENDİ
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Son Dakika | SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI, BAYRAMPAŞA OTOGARI HAREKETLENDİ

Bir son dakika haberine göre Türkiye genelinde seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından çok sayıda kişi yola çıktı.

01.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:05

Türkiye genelinde seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından çok sayıda kişi yola çıktı. İstanbul'dan başka illere gitmek isteyen vatandaşlar Bayrampaşa Otogarını hareketlendirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması sona erdi. Türkiye genelinde seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından çok sayıda kişi yola çıktı. İstanbul'dan başka illere gitmek isteyen vatandaşlar Bayrampaşa Otogarı'na akın etti. Uzun süredir ıssız kalan otogar, tekrardan hareketlendi.

Seyahat kısıtlaması nedeniyle anne ve babasının 3 aydır İstanbul'da kaldığını söyleyen İmdat Aslan, 'Anne ve babamı Erzurum'a gönderdim. 3 aydır evden çıkmıyorlardı kısıtlama nedeniyle. Bugün Allah'ın izni ile gönderdik. dedi.

YOĞUNLUK ÇOK

Bir otobüs firmasında görevli olan Adnan Kılınç da yoğunluğun beklediklerinden fazla olduğunu ifade ederek, 'Durum beklediğimizden daha iyi. Şu an 5-6 tane ek servisimiz var, yoğunluk çok. Dünden bu yana en az 15 araba askerleri gönderdik. Bugün de buradan gönderiyoruz. İşler herhalde yoluna girecek dedi.

Son Dakika | SEYAHAT KISITLAMASI KALKTI, BAYRAMPAŞA OTOGARI HAREKETLENDİ

Kaynak: DHA

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