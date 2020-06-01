Son Dakika | Odunpazarı'ndaki camiler dezenfekte ediliyor
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Son Dakika | Odunpazarı'ndaki camiler dezenfekte ediliyor

Gelen son dakika haberine göre 'Korona virüs ile Mücadele' kapsamında salgına karşı çeşitli önlemler alan Odunpazarı Belediyesi, yeniden ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Son Dakika | Odunpazarı'ndaki camiler dezenfekte ediliyor
01.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:36

'Korona virüs ile Mücadele' kapsamında salgına karşı çeşitli önlemler alan Odunpazarı Belediyesi, yeniden ibadete açılan camilerde dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Ekipler, camilerin ibadete açıldığı 29 Mayıs'tan günümüze kadar Odunpazarı'nda bulunan 30 camide dezenfeksiyon çalışması yürüttü.

İki aydan daha uzun süre cemaatle vakit ve cuma namazlarının kılınmasına ara verilen cami ve mescitler, 29 Mayıs Cuma günü tekrar ibadet açıldı. Odunpazarı Belediyesi, yeniden öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınabildiği camilerde, dezenfeksiyon çalışması başlattı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarında, bölgede yer alan 30 cami dezenfekte edildi. Ekipler, özellikle halı, kolon, kapı kolları gibi temasın olabileceği yerleri dezenfekte ediyor. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalarda ekipler, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı olarak temizliyor.

Camiler belirli aralıklarla dezenfekte edilmeye devam edecek

İbadete kapanmadan önce de camilerde dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını hatırlatan ekipler, camiler belirli aralıklarla dezenfekte edilmeye devam edecek. Odunpazarı İlçesinde yer alan, talepte bulunan tüm anaokulu, kreş, huzurevleri, ibadethaneler gibi ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden yetkililer, "Vatandaşlarımızın sağlığı birincil önceliğimizdir. Odunpazarı Belediyesi olarak, ilçemizde koronavirüs salgınına karşı gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Kişisel hijyen bu dönemde çok önemli. Vatandaşlarımızdan bu dönemde bilim insanlarının çağrılarına kulak vermelerini, kişisel ve ev temizliğine dikkat etmelerini ve sosyal mesafe kuralına uymalarını rica ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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