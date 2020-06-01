Son Dakika | İncirliova'da gergin anlar Son dakika güncel haberi: Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile belediye çalışanı iki kişi saldırıya uğradıkları gerekçesi ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Aydın'ın İncirliova İlçesi'nde Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile belediye çalışanı iki kişi saldırıya uğradıkları gerekçesi ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Volkan B. ve yanındakiler de aynı şekilde Başkan Kaya ve yanındaki iki belediye çalışanından şikayetçi oldu. İlçede gerginlik yaşanması nedeniyle Aydın il merkezinden İncirliova'ya takviye polis gücü gönderildi.

Olay saat 22: 50 sıralarında İncirliova Zafer Mahallesi'nde Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın annesinin evinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Belediye Başkanı Aytekin Kaya, annesinin evinin önünde saman indirdiği sırada yanında bulunan iki belediye personeli ile İncirliova Ülkü Ocakları'nın eski başkanı Volkan B. ile henüz açıklanmayan bir nedenden dolayı kavga etti. Olayda iddiaya göre Başkan Kayanın yanında bulunan iki belediye çalışanı darba uğrarken Belediye Başkanı Kaya da sözlü saldırıya uğradığı gerekçesi ile İncirliova İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne gidip şikayetçi olunca her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Emniyet Müdürülüğü önünde kalabalık bir grup toplanırken, ilçede gerginlik devam ediyor. Polis bölgede geniş çağlı güvenlik tedbiri aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA