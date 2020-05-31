Son Dakika | İçişleri Bakanlığı: "Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi" Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Bitlis Sehi Ormanları bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği duyuruldu.

Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis Sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz. Şimdilik." İfadelerine yer verdi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA