Son Dakika | Hakkari'de, keşif gözetleme faaliyetine saldırı; 2 şehit, 1 yaralı (3) Gelen son dakika haberine göre BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN ALBAYRAK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Hakkari Çukurca'da hain terör örgütüyle yaşanan çatışmada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA