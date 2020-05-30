Son Dakika | Fındıklıktaki kaynayan su gözelerinden numune alındı
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Son Dakika | Fındıklıktaki kaynayan su gözelerinden numune alındı

Son dakika haberlerine göre Trabzon'un Araklı ilçesinde yer altından çıkan kaynayan su gözelerinden, maden suyu ve kaplıca suyu olma ihtimallerini değerlendirmek amacıyla alınan numuneler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

30.05.2020 13:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:57

Trabzon'un Araklı ilçesinde yer altından çıkan kaynayan su gözelerinden, maden suyu ve kaplıca suyu olma ihtimallerini değerlendirmek amacıyla alınan numuneler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ile İlçe Belediye Başkanı Recep Çebi, kaymakamlık ve belediye tarafından ortaklaşa yürütülen çalışma sonucu bulunan su gözelerinin olduğu fındık bahçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çetin, burada yaptığı açıklamada, alanda kaplıca olduğunu düşündüklerini belirterek, "Burada çok yakın zamanda yara bere içinde olan çocuğun iki kez yıkanma ile tedavi olduğu vatandaşlar tarafından anlatılıyor. Bu da bunun şifalı kaplıca suyu olduğunu gösteriyor. Biraz ılık olması da yerin altında istediğimiz derecede sıcaklığa sahip olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor." dedi.

Numunelerden istenilen sonuçların çıkması durumunda ilçenin kaplıca ve sağlık turizmine katkı sağlayacağını vurgulayan Çetin, amaçlarının ilçe ekonomisine katkı sağlayacak bu suyu çıkarmak olduğunun altını çizdi.

Belediye Başkanı Çebi, sudan numune alarak Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne analize gönderdiklerini söyleyerek, "Burada kaplıca olduğunu düşünüyoruz. İnşallah istediğimiz sonuçları alabilirsek Araklı'mıza, Trabzon'umuza muhteşem bir kaplıca suyunu kazandırmış olacağız. Allah herşeyin hayırlısını nasip etsin, emeği geçen herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Çebi, analiz sonuçlarını ilerleyen günlerde paylaşacaklarını da sözlerine ekledi.

Son Dakika | Fındıklıktaki kaynayan su gözelerinden numune alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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