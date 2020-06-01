Son Dakika | BM'den İdlib'e 103 tır insani yardım
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Son Dakika | BM'den İdlib'e 103 tır insani yardım

Son dakika güncel haberi: Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine insani yardım gönderildi.

Son Dakika | BM'den İdlib'e 103 tır insani yardım
01.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:16

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 103 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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