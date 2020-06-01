Son Dakika | ADANA Şehit babası: Allah razı olsun Son dakika gelişmesine göre Şehit babası: Allah razı olsunHAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde etkisiz hale getirilen 3 teröristin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam bir yıl önce bölgede şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (30) ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26)...

Şehit babası: Allah razı olsun

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki Kazan Vadisi'nde etkisiz hale getirilen 3 teröristin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam bir yıl önce bölgede şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca (30) ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış (26) için 'Rahat uyuyun' notuyla Twitter hesabından açıklama yapmıştı. Adana'da yaşayan Şehit Sanca'nın babası Muharrem Sanca (78), "Allah razı olsun İçişleri Bakanımızdan. Çok memnun olduk" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bugün yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz. Birisi Kazan Vadisi sözde sorumlusu. Rahat uyuyun Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca, Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun paylaştığı fotoğraflarda, hava destekli operasyonda kullanılan füzelerin üzerinde şehit Sanca ve Barış'ın isimlerinin yazdığı görüldü.

1 Haziran 2019 tarihinde Çukurca'da PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada oğlu Ercan Sanca'nın şehit düştüğünü anlatan Muharrem Sanca, "İçişleri Bakanımızdan Allan razı olsun" dedi. Oğlunun 15 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari Çukurca'ya göreve gittiğini aktaran Sanca, orada bir yılını doldurmadan şehit olduğunu kaydetti. Çok üzüldüklerini ancak Allah'ın takdirinin böyle olduğunu söyleyen Sanca, "Komutanlardan Allah razı olsun, her zaman yanımızdalardı. Bize destek oldular, yalnız bırakmadılar. Bugün haber geldi; 'İntikamını aldık' dediler. Biz de çok memnun olduk. Vatanımızdan, devletimizden, milletimizden herkesten Allah razı olsun. Biz memnunuz devletimizden. Vatanımız, devletimiz, milletimiz sağ olsun. Allah kazadan, beladan esirgesin. Kimse de bir daha böyle acı da duymasın. Herkes kaldıramıyor, zor. Bu teröristlere fırsat vermemek lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA