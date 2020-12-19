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19.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:30
Son dakika!

Son dakika haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 76 milyon 102 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 76 milyon 102 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 683 bin 306 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 76 milyon 102 bin 716'ya çıkarken, virüs saptanan 53 milyon 361 bin 837 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 17 milyon 888 bin 353 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 320 bin 845 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 5 bin 850), Brezilya (7 milyon 163 bin 912), Rusya (2 milyon 819 bin 429), Fransa (2 milyon 442 bin 990), Türkiye (1 milyon 982 bin 90), İngiltere (1 milyon 977 bin 167), İtalya (1 milyon 921 bin 778), İspanya (1 milyon 817 bin 448), Arjantin (1 milyon 531 bin 374), Kolombiya (1 milyon 482 bin 72), Almanya (1 milyon 469 bin 991), Meksika (1 milyon 301 bin 546), Polonya (1 milyon 194 bin 110) ve İran (1 milyon 145 bin 651)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (185 bin 687), Hindistan (145 bin 178), Meksika (117 bin 249), İtalya (67 bin 894), İngiltere (66 bin 541), Fransa (60 bin 229), İran (53 bin 273), Rusya (50 bin 347), İspanya (48 bin 926), Arjantin (41 bin 672), Kolombiya (40 bin 19), Peru (36 bin 969), Almanya (26 bin 3), Polonya (25 bin 254), Güney Afrika (24 bin 285), Endonezya (19 bin 659), Belçika (18 bin 455), Türkiye (17 bin 610), Ukrayna (16 bin 469), Şili (16 bin 51), Romanya (14 bin 157), Kanada (14 bin 40), Ekvador (13 bin 942), Irak (12 bin 670) ve Hollanda (10 bin 405)."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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