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Son dakika haberi: Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 13 milyon 49 bin 106'ya ulaştı.

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13.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:12

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 13 milyon 49 bin 106'ya ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 571 bin 807 kişi öldü, virüs saptanan 7 milyon 591 bin 913 kişi iyileşti.

Dünya genelinde tedavisi süren 4 milyon 885 bin 386 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 413 bin 995 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 137 bin 782 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 866 bin 176), Hindistan (879 bin 487), Rusya (733 bin 699), Peru (326 bin 326), Şili (315 bin 41), İspanya (300 bin 988), Meksika (299 bin 750), İngiltere (289 bin 603), Güney Afrika (276 bin 242), İran (257 bin 303), Pakistan (251 bin 625), İtalya (243 bin 61), Suudi Arabistan (232 bin 259), Türkiye (212 bin 993), Almanya (199 bin 950), Bangladeş (183 bin 795), Fransa (170 bin 752), Kolombiya (150 bin 445), Kanada (107 bin 590), Katar (103 bin 598), Arjantin (100 bin 166), Çin (83 bin 602), Mısır (82 bin 70), Irak (77 bin 506), Endonezya (75 bin 699), İsveç (74 bin 898), Ekvador (67 bin 870), Belarus (64 bin 932), Belçika (62 bin 707), Kazakistan (59 bin 899), Filipinler (56 bin 259), Umman (56 bin 15), Kuveyt (54 bin 894), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (54 bin 854), Ukrayna (54 bin 133) ve Hollanda (51 bin 22)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 72 bin 151, İngiltere 44 bin 819, Meksika 35 bin 6, İtalya 34 bin 954, Fransa 30 bin 4, İspanya 28 bin 403, Hindistan 23 bin 194, İran 12 bin 829, Peru 11 bin 870, Rusya 11 bin 439, Belçika 9 bin 782, Almanya 9 bin 134, Kanada 8 bin 783, Şili 6 bin 979, Hollanda 6 bin 137, İsveç 5 bin 526, Türkiye 5 bin 363, Kolombiya 5 bin 307, Pakistan 5 bin 266, Ekvador 5 bin 47, Çin 4 bin 634, Güney Afrika 4 bin 79, Mısır 3 bin 858, Endonezya 3 bin 606, Irak 3 bin 150, Bangladeş 2 bin 352, Suudi Arabistan 2 bin 223, Arjantin 1845, Filipinler 1534, Ukrayna 1398, Belarus 464, Kuveyt 390, Kazakistan 375, BAE 333, Umman 257 ve Katar 147."

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Kaynak: AA

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