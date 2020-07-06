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Bir son dakika haberine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) haziran ayı ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle geçen yıla göre yüzde 64,80 artarak 164 milyon 936 bin dolara çıktı.

Son Dakika |
06.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:46

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) haziran ayı ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle geçen yıla göre yüzde 64,80 artarak 164 milyon 936 bin dolara çıktı.

AA muhabirinin DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden yaptığı derlemeye göre, haziran ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 165 ülkeye ürün gönderildi.

Kovid-19 nedeniyle son aylarda ihracatında düşüş gözlenen DAİB'in haziran ayı ihracatı, ülkede "kontrolü sosyal hayat" sürecine geçilmesiyle geçen yıla göre adeta zirve yaparak yüzde 64,80'lik artışla 164 milyon 936 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda ihracatın en fazla arttığı alanlar sanayi, tarım, madencilik oldu.

Geçen yıl haziranda yurt dışına 74 milyon 989 bin dolarlık sanayi ürünü, 19 milyon 434 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 71,48'lik artışla 128 milyon 590 bin, tarımda ise yüzde 51,71'lik artışla 29 milyon 484 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Haziran ayında madencilik sektörünün ihracatı ise yüzde 21,30'luk artışla 6 milyon 861 bin dolar oldu.

Sanayi ürünleri ihracatında ilk sırayı 22 milyon 87 bin dolara kimya sektörü aldı. Bu sektörü 21 milyon 989 bin dolarla makine, 16 milyon 475 bin dolarla hazır giyim, 16 milyon 251 bin dolar ile çelik sektörü takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,92'lik artışla 8 milyon 273 bin dolardan 11 milyon 824 bin dolara yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri kapsamında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 2 milyon 377 bin dolar, yaş meyve ve sebze mamullerinden 7 milyon 230 bin dolar, meyve sebze mamullerinden ise 3 milyon 135 bin

dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak'a

Birliğin haziran ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 41 milyon 657 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

Bu ülkeyi 13 milyon 301 bin dolarla Azerbaycan-Nahçivan, 12 milyon 28 bin dolarla İran, 7 milyon 109 bin dolarla Almanya, 4 milyon 420 bin dolarla İsrail ve Romanya, 4 milyon 210 bin dolar ile Gürcistan takip etti.

"Yılın ikinci yarısından umutluyuz"

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı ve TİM Denetim Kurulu üyesi Ethem Tanrıver, AA muhabirine, normalleşme sürecine geçilmesiyle haziran ayında ihracat taleplerinde artış yaşanacağını daha önceki açıklama ve değerlendirmelerinde ifade ettiğini söyledi.

Haziran ayında hem DAİB'in hem de ülkenin ihracatında artış yaşadığını aktaran Tanrıver, "Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdiğimizde en önemli ihracat pazarlarımızda güçlü artışlar yaşandığını ifade edebiliriz. Yılın ikinci yarısında haziran ayıyla yakaladığımız ivmenin devamını ve iyi başladığımız 2020'yi hedeflerimiz doğrultusunda yine iyi bir noktada bitirmeyi umuyoruz." dedi.

Tanrıver, haziran ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64'ün

üzerinde arttığına işaret ederek, Kovid-19 salgınının ihracat üzerindeki etkisinin azalıp giderek

yok olduğunu vurguladı.

Söz konusu aydaki ihracat artışının sevindirici olduğunu anlatan Tanrıver, "Yaşadığımız olağanüstü süreç boyunca mücadele

azimlerini kaybetmeyen ve bölgemiz ihracatına katkılarını sürdüren ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haziran ayı ihracatı yüz güldürdü." diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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