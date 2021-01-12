Son dakida: Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu? Açıklama geldi mi? 8 Şubat 2021 Whatsapp sözleşmesini onaylayanlar ne yapacak?

Gelen son dakika haberine göre, WhatsApp sözleşmesi ile gizlilik politikası ve hizmet şartları güncellendi. Bu durum, Facebook ile veri paylaşımını zorunlu hale getirdiğini iddia eden haberler sonrası büyük tepki topladı. Whatsapp sözleşmesi iptal edildi iddiasi doğru mu? Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu? Açıklama geldi mi?

Gelen son dakika haberine göre, WhatsApp sözleşmesi ile gizlilik politikası ve hizmet şartları güncellendi. Bu durum, Facebook ile veri paylaşımını zorunlu hale getirdiğini iddia eden haberler sonrası büyük tepki topladı. Whatsapp sözleşmesi iptal edildi iddiasi doğrumu? Whatsapp sözleşmesi iptal mi oldu_ Açıklama geldi mi? 8Şubat 2021 Whatsapp sözleşmesini onaylayanlar ne yapacak?WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl iptal edilir? WhatsApp gizlilik sözleşmesi maddeleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Önümüzdeki ay yürürlüğe girecek değişiklikler, WhatsApp ve Facebook işletme hesapları arasındaki veri paylaşımını kapsıyor.

Anlık mesajlaşma platformu, tüketici sohbetleri söz konusu olduğunda, yani ticari amaçlarla kullanılmayan WhatsApp hesapları için hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyor. Ancak, kullanıcılar, bu sözleşmenin hala gri alanlara sahip olması nedeniyle tepki gösteriyor.

Yeni politika, bu yıl 8 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek gibi görünüyor ve tüm iPhone ve Android kullanıcıları, bu değişikliği kendilerine bildiren bir açılır pencere görüyor. WhatsApp, önümüzdeki ay yürürlüğe girdikten sonra uygulamayı kullanmaya devam etmek için kullanıcıların bu şartları kabul etmesi gerektiğini belirtiyor.

WhatsApp ya da herhangi bir resmi kurum tarafından iptale ilişkin doğrulayıcı yönde açıklama yapılmadı. Bu durumda Whatsapp sözleşmesinin şu ana kadar iptal olmadığını söyleyebiliriz. Ancak, Türkiye Rekabet Kurumu, Whatsapp gizlilik sözleşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

WHATSAPPA SORUŞTURMA MI AÇILDI?

Rekabet Kurulu, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu. Bu durdurma kararı ile WhatsApp, sözleşmeyi kullanıcılara dayatamayacak. Peki, sözleşmeyi kabul edenler ne olacak?

Rekabet Kurulu'nun başlattığı soruşturma sonrası alınan durdurma kararı, Whatsapp Sözleşmesi'ni onaylayanları da kapsıyor.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ MADDELERİ NELERDİR?

Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

WHATSAPP YÖNETİCİSİ NELER SÖYLEDİ? WHATSAPP HANGİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU?

WhatsApp'ın başındaki isim olan Will Chathcart, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları paylaştı:

"Dünyada 2 milyar kullanıcımızın güvenli iletişimini sağlıyoruz. Uçtan uca şifreli olarak herkesin sevdikleriyle mesajlaşma ve görüşmesini sağlıyoruz. Bu değişmiyor. Uçtan uca şifreleme nedeniyle biz sizin özel görüşme ve yazışmalarınızı göremeyiz. Facebook da göremez. Güvenlik politikamızı daha şeffaf olması için güncelledik ve bunu ekim ayında duyurduk. Bu WhatsApp üzerinden ticaret ve iş yazışmalarını da kapsıyor. WhatsApp'ın Facebook'la veri paylaşımı uygulamalarını değiştirmiyor. İnsanların arkadaş ve aileleriyle güvenli olarak iletişim kurmaları üzerinde bir etkisi yok.

Çoğu ülkede WhatsApp mesajları iş için kullanılıyor. 175 milyon insan her gün bir iş hesabından mesaj atıyor ve daha fazla insan bunu yapmak istiyor. İşletmeler bu mesajlara daha hızlı ve verimli cevap verebilecek araçlar istiyor."