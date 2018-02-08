Son Çeyrek Samsung'a İyi Gelmedi

2017 yılının ikinci yarısında ortaya çıkan pek çok rapora göre Samsung'un mobil ve tablet alanındaki liderliği artık düşüşe doğru işaret ediyor. Bu raporların büyük bir çoğunluğu, Samsung'un sürekli olarak giriş seviyesi piyasasındaki zayıflığına işaret eden market araştırma ajanslarından geliyor.

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Bu rapor listesinin en son üyesi olan IDC'nin Q4 2017 tablet dağıtımı raporuna göre, Samsung'un tablet dağıtımı Q4 2016'daki 8 milyon üniteden %13'lük bir gerileme ile 7 milyona düştü. Samsung'un piyasa payı da Q4 2016'daki %14.9 değerinden Q4 2017'de %14.1'e gerilemiş durumda. Amazon'un Kindle Fire tabletleri ise yıl bazında %50.3'lük bir artış gösterdi. Bu başarı ile beraber Amazon, Q4 2017'de %15.6'lık piyasa payı ile Samsung'un ikincilik konumunu ele geçirdi. Apple ise %26.6'lık piyasa payı ile liderliğini korumayı başardı.

Çalışma modeli cihazları kar ile satmak olan Samsung'un aksine Amazon'un tabletleri masraf fiyatına veya Amazon hizmetlerine bir yol olarak sunulmaktalar. Ayrıca indirim dönemlerinde Fire HD8 ve Fire HD 10 gibi ürünlerin fiyatları da düşürülmüştü. Samsung ve Amazon'un farklı çalışma modellerine sahip oldukları kesin ancak yine de Samsung'un giriş modellerinde sıkıntı yaşadığı kesin.

Ayrıca, Q4 2017 kadar kötü olmasa da, Samsung'un yıl genelinde de tablet dağıtımları yıl bazında %6.4 düşmüş durumda. Ancak yıl bazında bakıldığında Samsung, ikincilik konumunu korumayı başarmış durumda. Ayrıca Samsung, üst sırada yer alan üç satıcıdan kayıp bildiren tek isim olmakta.

Tablet piyasasının kendisi ise son çeyrekte %7.9 düştü ve yıl bazında %6.5 düştü...