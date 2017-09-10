Son çeyrek finalist Rusya

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında Rusya, Hırvatistan'ı 101-78 yenerek çeyrek finale yükseldi. Rusya, çeyrek finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.



Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakada Rusya, Shved ile etkili olurken, Hırvatistan rakibine Bogdanovic ile karşılık verdi. İki takımın da hızlı hücumlardan skor ürettiği ilk periyodu, Rusya 25-23 önde bitirdi.





Maçın ikinci çeyreği de çekişmeye sahne olurken, Rusya, Zubkov ve Vorontsevich, Hırvatistan da Zoric ve Ramljak ile skor üretti. Rusya, periyodun son saniyesinde Mozgov'un kaydettiği basketle soyunma odasına 46-42 önde gitti.





Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Rusya, yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve savunmada da zorlanan Hırvatistan karşısında Shved ile bulduğu basketlerle 26. dakikada farkı 12 sayıya (49-61) çıkardı. Fridzon ile skor bulmaya devam eden Rusya, son çeyreğe de 72-57 önde girdi.





Son periyotta kontrolü tamamen eline geçiren ve farkı daha da açan Rusya, maçtan 101-78 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.





Rusya ile Yunanistan arasındaki çeyrek final maçı, 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

