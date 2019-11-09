Son çeyrek #6

Haftanın koçu: Ergin Ataman (Anadolu Efes) Haftanın takımı: Asvel Haftanın oyuncusu: Vasilije Micic (Anadolu Efes) Haftanın hayal kırıklığı: CSKA Moskova

Zenit-Khimki

Karşılaşmanın başında iki takım da yüksek tempo basketbolu oynadı ve bu da yüksek skorlu bir ilk...

09.11.2019 20:13 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:13

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Haftanın koçu: Ergin Ataman (Anadolu Efes)

Haftanın takımı: Asvel

Haftanın oyuncusu: Vasilije Micic (Anadolu Efes)

Haftanın hayal kırıklığı: CSKA Moskova

















Zenit-Khimki





Karşılaşmanın başında iki takım da yüksek tempo basketbolu oynadı ve bu da yüksek skorlu bir ilk çeyrek izlememizi sağladı. İlk çeyrekte Zenit’te öne çıkan isim 13 sayı üreten Austin Hollins olurken Khimki’de ise liderlik rolünü üstlenen oyuncu, her zaman olduğu gibi Alexey Shved’di. Maça dair önemli noktalardan biri,maçın ilk bölümünde iki takımın da savunma yapmayı tamamen unutması oldu. İkinci çeyrekte Zenit skor üretmekte zorlanırken Khimki ise derin rotasyonunun da yardımıyla kenardan gelen oyuncularından katkı aldı ve skorda üstünlüğü ele geçirdi. Üçüncü çeyrekte Zenit topu daha fazla dolaştırarak hücumda verimliliği arttırdı ve maça geri döndü ancak üçüncü çeyreğin son bölümünde etkili dış şut performansı, ibreyi yeniden Khimki’ye çevirdi. Dairis Bertans ve Janis Timma bu süreçte öne çıkan isimlerdi. Son çeyrekte Zenit topu pota altına indirme stratejisine geçiş yaparken Khimki ise dış şutlarla skor üretmeyi sürdürdü. Zenit’te hücumlar Colton Iverson üzerinden şekillendi. Khimki’de ise baş rolde yine Alexey Shved ve Devin Booker vardı. Austin Hollins 24 sayılık performansıyla maçın en skoreri olurken bu performans Zenit’e galibiyet için yetmedi. Khimki yüksek üçsayı yüzdesiyle oynadığı bir maçı daha kazanarak yoluna kayıpsız devam etti.





Kızılyıldız-Real Madrid





Maçın başında Kızılyıldız James Gist üzerinden skor üretmeye çalışırken Real Madrid pota altında Walter Tavares, dış şutlarda ise Sergio Llull’le etkili olmaya çalıştı. Real, ikinci çeyrekte kenardan gelen oyuncuların katkısı ve dış şut ısrarından vazgeçmesiyle birlikte skorda üstünlüğü yakaladı. Kızılyıldız’da ise Lorenzo Brown hücumları doğru yönlendirince Kızılyıldız da skor üretimindeki problemi bu bölümde aşmayı başardı. Üçüncü çeyrekte hücumda kontrolü tamamen ele alan Lorenzo Brown,Kızılyıldız’ı skorda üstünlüğe taşıdı. Sırbistan temsilcisi, üçüncü çeyrekte etkili dış şut performansıyla fark yarattı. Real Madrid ise bu bölümde Facundo Campazzo’nun devreye girmesiyle hücumda kısmen ritim yakaladı. Yine de Real Madrid maç boyunca işlemeyen dış şut stratejisinden biraz geç vazgeçti, çeyreğin son bölümünde topun pota altına inmesiyle beraber Real Madrid rakibini zorlamaya başladı. Real Madrid, son periyotta maçı etkili üçsayı performansıyla domine etti ve karşılaşmayı rahat kazandı. İspanya temsilcisine maçı getiren temel faktörler, rakibinden daha az top kaybı yapması ve hücum ribauntlarında sağladığı üstünlüktü.





Olympiakos-Anadolu Efes





?Olympiakos, ilk çeyrekte Vassilis Spanoulis’in doğru tercihleri ve Birleşik Amerikalı oyuncularının da skor katkısıyla Anadolu Efes’in ritmine ayak uydurdu. Anadolu Efes’te ise ilk çeyreğin yıldızı 10 sayı üreten Vasilije Micic’ti. İkinci çeyrekte pota altında Bryant Dunston’ı etkili kullanan Anadolu Efes, Shane Larkin’in de ritim yakalamasıyla beraber hücumda fark yarattı. Efes’te günün yıldızı olan Vasilije Micic de bu bölümde skor bulmaya devam etti. Temsilcimiz, 36 sayı ürettiği bu çeyrekte maçı koparmayı başardı. İkinci yarı başında Efes’in savunmada vites küçültmesiyle birlikte Olympiakos kenardan gelen oyunculardan da katkıaldı ve son çeyrek öncesinde farkı tek hanelere indirdi. Ancak direksiyon yine Efes’teydi. Son çeyrekte Larkin ve Micic’in üst düzey oyunu, Efes’e Pire deplasmanında önemli bir galibiyet getirdi. Karşılaşmanın en skoreri, ürettiği 27 sayıyla kariyer rekoru kıran Vasilije Micic oldu. Shane Larkin ise sekizde yedi saha içi isabetiyle kusursuz oynadığı maçı 24 sayıyla tamamladı.





Maccabi Tel Aviv-Alba Berlin





Bu sezon evinde oynadığı maçlarda fark yaratan Maccabi Tel Aviv; ilk çeyrekte Scottie Wilbekin, Tarik Black ve Omri Casspi üçlüsüyle etkili oldu. Alba Berlin ise dış şuta dayanan oyun sistemini sürdürdü ve çeyreğin son bölümünde özellikle Niels Giffey’in performansıyla maça dengeyi getirdi. Geriye kalan bölümünde Maccabi Tel Aviv maçıtek taraflı bir hale getirirken özellikle üçsayı çizgisinin gerisinden etkili oldu. Pota altında Othello Hunter; dış atışlarda ise Tyler Dorsey, John Dibartolomeo ve Wilbekin etkili oldu. İsrail ekibi, %50 üçsayı yüzdesiyle oynadığı maçı rahat kazandı.





Armani Milano-Baskonia





?Baskonia, ilk çeyrekte bu sezon deplasmanlarda oynadığı en iyi basketbolu oynadı ve iyi bir savunma yaptı. Milano ise rotasyonu geniş tuttuğu için hücumda ritim bulamadı. İtalya ekibi sonraki çeyrekte rotasyonu daraltıp Sergio Rodriguez’in devreye girmesiyle birlikte momentumu eline geçirdi. Özellikle topun pota altına inmesiyle birlikte Kaleb Tarczewski ile etkili oldular. Baskonia’da ise temel strateji dış şutlar üzerinden sayı üretmekti ancak topu pota altına indirmeyi unutunca sorun yaşadılar. Üçüncü çeyrekte iki takım da guard’larından sayı üretirken Milano, üç sayı çizgisinin gerisinden fark yarattı. Son çeyrekte ise Amadeo Della Vale’nin son periyot özel performansı(13 sayı), Milano ekibine zaferi getirdi. Milano rakibinden beştop kaybı daha az yaparak (Milano 14, Baskonia 19 top kaybı) fark yarattı ve maçı kazandı.







Fenerbahçe Beko-Bayern Münich





Fenerbahçe Beko ilk çeyrekte Derrick Williams ve Nando De Colo ile sayı üretme stratejisi izledi. De Colo, ilk çeyrekte skor yükünü omuzlarken Derrick Williams ise dış şutlarla maça hızlıgirdi. Bavyera ekibi ise pota altında Greg Monroe ile etkili olmaya çalıştı. İkinci çeyrekte iki takım da savunmada aksarken temsilcimizde Williams ve kenardan gelip üçlüklerde etkili olan Melih Mahmutoğlu fark yarattı. Bayern Münich ise hücumlarını Fenerbahçe’nin pota altı zaaflarını değerlendirmek üzerine kurgulamıştı. İkinci yarı başında Williams,Sarı-lacivertlilerin bir numaralı skor opsiyonuydu. Bayern ise üçüncü çeyrekte pota altına top indirmek yerine topu daha hızlı dolaştırarak dış şut bulmaya yöneldi ve bu stratejisinde de başarılı oldu. Fenerbahçe son çeyrekte Ali Muhammed-Luigi Datome-Nikola Kalinic-Kostas Sloukas düzenine geçince hem set temposu arttı hem de birbirlerini iyi tanıyan oyuncular geçen yılki düzene yaklaşarak fark yarattı. Bu düzene Melih’in kusursuz dış şut performansı ve temsilcimizin son çeyrekteki hücum ribaundu performansı eklenince Fenerbahçe çok değerli bir galibiyete ulaştı.





Zalgiris Kaunas-Barcelona





Barcelona maça Nikola Mirotic ve Rolands Smits’in etkili performansıyla girdi. Bununla birlikte pota altında fizik üstünlüğüyle fark yarattılar. Zalgiris ise ilk çeyreğin son bölümünde bu duruma Lukas Lekavicius-Thomas Walkup ikilisinin etkili performansıyla karşılık verdi ve topu daha hızlı dolaştırıp kısaların hız avantajından faydalanmak istedi. İkinci çeyrekte Barcelona’da Pierre Oriola kenardan gelip öne çıkarken Zalgiris hem dış şutlarla hem de Zach Leday’in penetreleriyle skor üretti. Zalgiris,üçüncü çeyrekte özellikle Zach Leday’in atletizmi üzenden skor üretirken Barcelona ise buna Mirotic ve Cory Higgins ile karşılık verdiCory Higgins skorer oyunuyla üçüncü çeyreğe damga vuran isimdi. Son çeyrekte de Higgins-Mirotic ikilisi Zalgiris’i çaresiz bıraktı. Marius Grigonis’in gayreti geri dönüşe yetmedi.





Panathinaikos-Valencia





Panathinaikos favori olduğu karşılaşmada Valencia karşısında maçı baştan sona domine etti. Deshaun Thomas-Jimmer Fredette ikilisi maçın ilk bölümünde hücumda fark yarattı. Bu maçta Panathinaikos’un en önemli başarısı hücum temposunun diğer maçlara göre çok daha yukarıda olmasıydı.Valencia maçın ilk bölümünde çok fazla dış şut denedi ancak istediği sonucu elde edemedi. Nick Calathes 13 sayı, 12 ribaund, dokuz asistlik performansıyla triple-double’ın kıyısından dönerken hücumlardaki doğru tercihleriyle takımın hücum verimliliğini arttırdı. Deshaun Thomas altıda altısaha içi isabetiyle 19 sayıüretip Pana’nın en skorer ismi oldu. Valencia’da ise Jordan Loyd 27 sayı, beş ribaunt ve sekiz asistlik performansıyla bu haftanın en verimli oyuncusu oldu ama bu performans galibiyet’e yetmedi.





Asvel-CSKA Moskova





Bu haftanın sürpriz galibiyeti Asvel’den geldi. Bu sezon evindeki maçlarda dikkat çeken galibiyetler alan Asvel, iç saha zaferlerine bir yenisini ekledi. Rihards Lomazs, Asvel’de sahanın en skorer ismi olurken ürettiği 15 sayıyla Euroleague kariyer rekorunu da kırdı. Maçın başından beri skoru bir türlü koparamayan CSKA’da ise kötü dış şut performansı bu mağlubiyete zemin hazırladı. Üç sayılık atışlarda yalnızca 23’te beşle (%21,7) oynayan Rusya temsilcisi, beklemediği bir yenilgi daha aldı.