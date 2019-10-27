Son çeyrek #4

Haftanın koçu: Ergin Ataman (Anadolu Efes) Haftanın takımı: Anadolu Efes Haftanın oyuncusu: Ognjen Kuzmic (Kızılyıldız) - Kuzmic, temmuz ayında geçirdiği trafik kazası sonrasında bu hafta Euroleague’deki ilk maçına çıktı.

27.10.2019 04:49

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Haftanın koçu: Ergin Ataman (Anadolu Efes)

Haftanın takımı: Anadolu Efes

Haftanın oyuncusu: Ognjen Kuzmic (Kızılyıldız) - Kuzmic, temmuz ayında geçirdiği trafik kazası sonrasında bu hafta Euroleague’deki ilk maçına çıktı. -

Haftanın hayal kırıklığı: Fenerbahçe Beko

















Zenit-Panathinaikos





Zenit hafta içi VTB Ligi’nde Kalev karşısında aldığı yenilginin de etkisiyle karşılaşmaya oldukça iştahlı başladı. İlk dakikalarda pota altını iyi kullanan Rus ekibi, maça 8-2’lik seriyle girdi. Panathinaikos ise bu seriye Deshaun Thomas’ın etkili oyunuyla karşılık verdi ve karşılaşmada dengeyi sağladı. İlk çeyrekte 10 sayı üreten Deshaun Thomas, Panathinaikos’un ilk çeyreği 22-20 önde kapatmasını sağladı. İkinci çeyrekte taraflardan biri belirgin bir üstünlük sağlayamadı ve ilk yarı 40-38’lik Pana üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü çeyrekte skor opsiyonlarını devreye sokan Panathinaikos, Calathes’in hücumları yönlendirici role geçmesiyle birlikte hücumda bir seviye yukarı çıktı ve bu çeyrekte farkı çift hanelere çıkardı. Periyodun son bölümünde hamle yapan Zenit, son çeyrek öncesinde farkıbeşsayıya kadar indirdi. Son çeyrekte Zenit geri dönmeye çalışsa da Nick Calathes hücumdaki performansıyla takımına seviye atlattı ve Panathinaikos karşılaşmayı 89-79 kazanmayı başardı. Maçın yıldızı ise sekiz sayı 15 asistlik performansıyla Nick Calathes’di.





Anadolu Efes-Real Madrid





Anadolu Efes, son yıllarda iç sahada şansının pek tutmadığı Real Madrid’i ağırladı. Real Madrid karşılaşmaya Anthony Randolph’un iki dış şut isabetiyle beraber 9-0’lık seriyle başladı. Anadolu Efes’te ise Shane Larkin ve Chris Singleton devreye girdi ve çeyreğin geriye kalan bölümünde 15-2’lik seri yakalayan Anadolu Efes ilk çeyreği 15-11 önde geçti. İkinci çeyrekte özellikle Gabriel Deck ve Jordan Mickey’nin kenardan gelerek hücumda kattıkları sayesinde enerji ve ritim bulmayı başaran Real Madrid, devreyi 31-29 önde kapadı. Üçüncüçeyreğin başında savunma sertliğini arttıran Anadolu Efes, 8-0’lık seri yakalayarak skorda 37-31’lik üstünlüğü yakaladı. Krunoslav Simon ve Bryant Dunston hücumdaki etkili performanslarıyla Efes’in üçüncü çeyreği 56-50 önde geçmesini sağladılar. Son çeyrekte Anadolu Efes etkili savunmasıyla Real Madrid’i durdurmayı başarırken hücumda Krunoslav Simon-Bryant Dunston ikilisinin yanına Vasilije Micic eklenince Anadolu Efes Real Madrid’i 76-60’lık skorla rahat geçti. Anadolu Efes’e galibiyeti getiren kilit etken, rakibine 16 top kaybı yaptırmasıydı.





Maccabi Tel Aviv-Valencia





Maccabi Tel Aviv geçen hafta kendi evinde Kızılyıldız’ı uzatmada mağlup etmişti. İsrail ekibi Valencia karşısında da maça tempoyu rakibine dikte ederek başladı. Maccabi’li Nate Woltersi, ürettiği aldısayıyla ilk çeyreğin yıldızıoldu ve takımıilk çeyreği 18-11 önde geçti. İkinci çeyreğin başında Maccabi farkı çift hanelere çıkarmayı başarsa da Valencia Bojan Dubljevic’in önderliğinde çeyrek sonunda aradaki farkıbeşe kadar indirmeyi başardı. Üçüncü çeyrekte Scottie Wilbekin, Omri Casspi ve Othello Hunter gibi isimleri hücumda iyi kullanan Maccabi aradaki farkı tekrar çift hanelere çıkarmayı başardı ve maçı kopardı. Yakaladığı üstünlüğü son çeyrekte de korumayıbaşardılar ve sahadan 76-63’lük galibiyetle ayrıldılar. Karşılaşmaya dair önemli notlardan biri ise Scottie Wilbekin’in Euroleague’de 1000 sayı barajını geçmesi oldu.





Bayern Münich-Khimki





Haftanın en çekişmeli karşılaşmalarından biri olması beklenen bu eşleşmede beklenen çekişmeyi göremedik. Khimki maça Janis Timma-Alexey Shved ikilisiyle hızlı girerken Bayern Münich ilk çeyreğin son bölümünde yakaladığı seriyle birlikte periyodu 19-17 önde tamamladı. İkinci çeyreğin son bölümünde hücumda istediği ritmi bulan Khimki, üçsayı çizgisinin gerisinden sergilediği etkili performansla ilk yarıyı 44-37 önde geçmeyi başardı. Üçüncü çeyreğe de 12-0’lık seriyle başlayan Rusya temsilcisi aradaki farkı 19 sayıya kadar çıkarttı ve karşılaşmanın geriye kalan bölümünde rakibine maça dönme şansı tanımadı. Bayern Münich deplasmanında 87-74’lük galibiyetle ayrılmayı bildiler. Alexey Shved attığı 19 sayıyla sahanın en skoreriydi. Khimki, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 23’te 13’lük (%52.2) isabetle fark yarattı.





Kızılyıldız-Barcelona





Kızılyıldız, seyirci desteğinin de etkisiyle karşılaşmaya etkili savunmayla başladı. İlk çeyrek sonunda Barcelona’yı 12 sayıda tutmayı başaran Kızılyıldız, Michael Ojo ve Borisa Simanic’in hücumdaki beşer sayısıyla çeyreği 16-12’lik skorla önde geçti. İkinci çeyrekte hücumda bu sezonki en iyi basketbolu oynayan Sırbistan takımı, farkı çift hanelere çıkartmayı başardı. Devrenin son bölümünde Nikola Mirotic’in devreye girmesiyle birlikte Barcelona, ikinci çeyrek sonunda aradaki farkıüçsayıya kadar çekti. Kızılyıldız üçüncü çeyreğin başında Lorenzo Brown’la hücumda kıpırdanıp skor bulma konusunda etkili olsa da Nikola Mirotic ve Brandon Davies ikilisi devreye girdi ve Barcelona skorda üstünlüğü yakaladı. Bu bölümde özellikle Kyle Kuric’in kenardan getirdiği enerji ve doğru hücum tercihleri momentumun Barcelona’ya geçmesini sağladı. Son çeyrekte de geniş rotasyonunu etkili kullanan ve kenardan gelen oyuncularından katkı alan Barcelona sahadan 73-65’lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya dair en önemli not ise temmuz ayında çok ciddi bir trafik kazası geçiren Ognjen Kuzmic’in bu sezon ilk kez bir Euroleague maçında sahaya çıkması oldu.





Zalgiris Kaunas-Asvel





Zalgiris, evindeki karşılaşmada favori olan taraftı ancak maça istediği gibi başlayamadı. Asvel bu yıl Euroleague karşılaşmalarında görmeye alışkın olduğumuzun dışında bir rotasyonla karşılaşmaya başladı ve bunun da ödülünü yedi sayılık üstünlüğü yakalayarak aldı.Asvel sürpriz biçimde ilk çeyreği 20-14 önde geçmeyi başardı. İkinci çeyreğe 14-0’lık seri ile başlayan Zalgiris, 28-20’lik üstünlüğü yakaladı ve ilk yarıyı da 33-28 önde geçti. İkinci yarının başında yakaladığı 8-0’lık seriyle farkı çift hanelere taşıyan Zalgiris, son çeyrekte savunma sertliğini arttırarak karşılaşmadan 70-56 galip ayrıldı. Zalgiris rakibinden altıtop kaybı daha fazla yapmasına rağmen maçı kazanmayı başardı. (Zalgiris 15, Asvel 9 top kaybı yaptı.)





Alba Berlin-CSKA Moskova





Alba Berlin karşılaşmanın ilk bölümünde CSKA’ya istediği tempoyu dikte etmeyi başardı ve ilk çeyrek dengeli bir yapıda seyretti. İkinci çeyrekte hücum opsiyonlarını çeşitlendiren CSKA, ilk yarıyı 39-34 önde geçti. Üçüncü çeyrekte ise savunma sertliğini arttırdılar ve hücum temposunu da koruyarak yalnızca sekiz sayıya izin verip çeyrek sonunda Alba Berlin karşısında 19 sayılık üstünlüğü yakaladılar. Son çeyrekte iki takım da fiilen sona eren karşılaşmada hücumda tempoyu arttırdı ve CSKA Alba Berlin deplasmanından 82-66’lık galibiyetle ayrıldı. CSKA Moskova’da 22 sayı üreten Mike James sahanın en skoreriydi.





Armani Milano-Fenerbahçe Beko





Fenerbahçe Beko, Milano deplasmanında karşılaşmaya 6-2’lik üstünlük yakalayarak başladı.Sonrasında 16-0’lık seri bulan Milano ilk çeyreği 20-11 önde geçti. İkinci çeyrekte farkı çift hanelere çıkaran Milano ilk yarıyı 41-29 önde tamamladı. Fenerbahçe Beko, ilk yarıda hücum düzenini bir türlü bulamadı. Maçlar geçmesine rağmen hücumda set temposunun düşük olması, Nando De Colo’nun tek skorer olduğu ve diğer isimlerin sınırlı kaldığı yapı Fenerbahçe Beko’nun en önemli sorunu olarak dikkat çekti. Üçüncü çeyrekte Luis Scola ve Sergio Rodriguez’in direksiyona geçmesiyle birlikte hücumda ideal düzenini bulan Milano, periyot sonunda skorda farkı çift hanelerde tutmayı başardı. Fenerbahçe Beko ise hücumda ritim bulduğu bu bölümde savunmada oldukça sıkıntı yaşadı.Temsilcimiz son çeyrekte savunmadaki sıkıntılarını çözemeyince beklenen geri dönüş reaksiyonunu gösteremedi. Fenerbahçe Beko, dün geçmişte birçok kez gördüğümüz geri dönüş refleksini bir türlü gösteremedi. Milano kendi seyircisi önünde 87-74 kazandı.





Baskonia-Olympiakos





Baskonia son yıllarda alışıldığı üzere, iç saha maçına yüksek tempo basketbolu oynayarak girdi. Özellikle Tornike Shengelia’yı ilk çeyrekte hücumda etkili kullanan ev sahibi ekip, savunmadaysa Olympiakos’un tempolu hücum setlerini durdurmakta zorlandı ve ilk çeyrek 23-21’lik Baskonia üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte Baskonia, savunmasını sertleştirip farkı çift hanelere taşısa da Olympiakos çeyreğin son bölümünde üçsayılık atışlarda etkili olup çeyrek sonunda farkıbeşsayıya kadar çekti. Baskonya temsilcisi üçüncü çeyrekte Shengelia ile pota altını domine etti, üçsayı çizgisinin gerisinden de kısa oyuncularıyla isabet bulmayı başardı. Olympiakos ise üçüncü çeyrekte düşük bir saha içi isabet yüzdesiyle hücum etti. Son çeyrekte ise Baskonia, Shengelia’nın yanına kısa oyuncularının skor katkısını da ekleyerek aradaki farkıçift hanelerde tutmayı başardı ve karşılaşmayı 82-66 kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayı üreten Shengelia oldu. Baskonia’ya maçı getiren temel nokta ise rakibinden 10 hücum ribaundu almasıydı.