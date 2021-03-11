"Son bir yıldır hayatımız tek kişilik mahkum koğuşu oldu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Son bir yıldır hayatımız tek kişilik mahkum koğuşu oldu"

11.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:42

Ülkemizde Korona virüs görülen ilk vakanın üzerinden bir yıl geçti.

Ülkemizde Korona virüs görülen ilk vakanın üzerinden bir yıl geçti. Son bir yılını anlatan vatandaşlar; hayatlarında büyük değişikliklerin olduğunu aktardı.

Çin'in Wuhan kentinde çıktığı ileri sürülen korona virüs salgınında ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihin üzerinden bir yıl geçti. Son bir yılını anlatan Kayserili vatandaşlar, hayatlarında birçok değişiklik olduğunu söylerken, bazı alışkanlıklardan da vazgeçildiğini söyledi. Kayserili bir vatandaş; "Başladığı gibi devam ediyor, değişen bir şey olmadı. Olan bize oldu. Hayatımız mahvoldu, tek kişilik mahkum koğuşu" dedi. Korona virüse yakalandığını ve hastalığı çok ağır bir şekilde atlattığını ifade eden bir vatandaş ise; "Son bir yılım iyi geçmedi. Ben şiddetli atlattım. Daha halen nefes darlığı oluyor. Çift maskeyle korunmaya çalışıyorum ama yine de yeterli olmuyor. Devamlı yürüyüş yapıyorum nefesimi açsın diye. Soluk soluğa kalıyorum. Son bir yılda çok insan işsiz kaldı, Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

"Son bir yılımız karantina altında geçti"

Normal hayattaki birçok alışkanlıkların artık olmadığını, zor bir yıl geçirdiklerini kaydeden bir vatandaş da; "Sıkıntılı bir hayat. Resmen özgürlüklerin kısıtlanmış olduğu bir hayat. Pek sık dışarıya çıkmadık virüsten dolayı ama belli bir süre sonra insanların tahammülü kalmadı. Birçok alışkanlıkların hemen hemen ortadan kaybolduğu bir yıl oldu. Bayramlaşma, akraba ziyaretlerinde azalmalar oldu. Daha önce en ufak şeyde hastanede olan insanlar artık hastaneye gitmez oldular. Çarşıda, pazarda insanların birbirine artık mesafeli oldukları, el sıkışma, sarılma gibi alışkanlıklar kalmadı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Bülent Ersoy Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fatma Şahin Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Son bir yıldır hayatımız tek kişilik mahkum koğuşu oldu" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:43:59. #1.15#
title