Son bir haftada bin 234 düzensiz göçmen yakalandı
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Son bir haftada bin 234 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada bin 234 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

13.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:06
Son bir haftada bin 234 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada bin 234 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 6-12 'ta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 36 olayda bin 234 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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