Son bir haftada bin 234 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada bin 234 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
13.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:06
Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada bin 234 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 6-12 Aralık'ta yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 36 olayda bin 234 düzensiz göçmenin yakalandığı aktarıldı.
Kaynak: AA