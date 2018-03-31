Son Bir Haftada 90 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Genelkurmay Başkanlığından, son bir haftada Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Bingöl ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 90 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, 24-30 Mart tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 90 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 30 piyade tüfeği, 2 Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 4 av tüfeği, 8 tabanca, bir lav tanksavar silahı, 4 roketatar olmak üzere 49 silah, bir top mermisi, bir Tow mühimmatı, 3 adet 120 mm'lik havan mühimmatı, bir adet 81 mm'lik havan mühimmatı, bir adet 60 mm'lik havan mühimmatı, 3 bin 819 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 11 roketatar mühimmatı, 9 roketatar sevk fişeği, 33 el bombası, 165 kilo amonyum nitrat, 5 kilo C-4 patlayıcı, 75 fünye, 61 muhtelif şarjör, 5 gaz maskesi, 2 el dürbünü, bir gece görüş dürbünü, bir büyük telsiz, bir sırt telsizi, 13 el telsizi ve patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 86 LPG tüpü ele geçirildi.

67 el yapımı patlayıcı imha edilirken teröristlerce kullanılan 32 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda 4 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı.

Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5 bin 572 kişi yakalandı

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 5 bin 572 kişi yakalandı.

Operasyonlar neticesinde 18 kilo toz esrar, 5 kilo 300 gram kubar esrar, 150 litre kaçak akaryakıt, 51 kilo 600 gram uyuşturucu, 11 bin 615 paket kaçak sigara ve bir kaçak cep telefonu ele geçirildi.

PKK/KCK üzerinde oluşturulan baskı neticesinde terör örgütünün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus'ta bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık veriliyor.

Bölgede yürütülen normalleşme çalışmalarına katkı sağlanıyor.

İdlib bölgesi

İdlib bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapıyor. Bu kapsamda yeni gözlem noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürüyor.

3 bin 820 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin bölgesinde 20 Ocak'ta başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı", Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekat alanında en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin şekilde kullanılıyor.

Öte yandan, harekatın başlangıcından itibaren harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmuyor.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış mühimmat kullanılmıyor. Bu tür mühimmat, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunmuyor. Kara ateş destek vasıtaları da aynı esaslarla hareket ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği sağlayarak, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam ediyor.

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 820 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 asker şehit oldu, 229 asker yaralandı.

86 mayın ve 647 el yapımı patlayıcı imha edildi

TSK ve ÖSO tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Harekat kapsamında 95'i Afrin merkezde olmak üzere harekat alanının tamamında toplam 86 mayın ve 647 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın, bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirilerek, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır." ifadelerine yer verildi.