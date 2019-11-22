Son bir haftada 1633 düzensiz göçmen yakalandı
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Son bir haftada 1633 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından, son bir haftada 1633 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.

22.11.2019 22:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:38
Son bir haftada 1633 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından, son bir haftada 1633 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 15-21 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 47 olayda 1633 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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