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Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, İzmir, Güncel

Son bileti alınca sevindi

TÜRKİYE'de koronavirüsün görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin 3 hafta tatil edilince Zonguldak'ta öğrenciler, otobüs terminallerine akın etti.

12.03.2020 23:39 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:40
Son bileti alınca sevindi

TÜRKİYE'de koronavirüsün görülmesinin ardından alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin 3 hafta tatil edilince Zonguldak'ta öğrenciler, otobüs terminallerine akın etti. İzmir otobüsüne son bileti alan Doruk Yalçınkaya, "Bu gece için bilet yok. Bende İzmir'e gitmek için yarınki otobüsün son biletini aldım" dedi.

?Bülent Ecevit Üniversitesi'nde öğrenim gören yüzlerce öğrenci, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından Zonguldak Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Kısa sürede biletler tükendi, hazırlıksız yakalanan otobüs firmaları, öğrencileri mağdur etmemek için ek seferler koymaya başladı.

Üniversite öğrencisi Muhammet Deryal, kütüphanede ders çalışırken okulların tatil olduğunu öğrendiğini söyledi. Arkadaşlarıyla İstanbul'a gitmek için terminale geldiğini söyleyen Deryal, "Bilet bulabilmek için terminale geldim. Şu an bilet yokmuş. Bilet bulmaya çalışıyoruz. Bulabilirsem İstanbul'a gideceğim" dedi.SON BİLETİ ALDI

İzmir otobüsüne son bileti alan Doruk Yalçınkaya ise "Ben 1 saattir bekliyordum. Zor oldu biraz. İzmir'e gidiyorum. Yarınki bileti aldım ben. Son biletti. Birçok arkadaşım bilet alamayacak. Bu gece bilet yok zaten. Bende yarınki otobüsün son biletini aldım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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